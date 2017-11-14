Леонид Злотников: У нас часто бывает, что сегодня заработали, завтра проели 14.11.2017, 10:46

Леонид Злотников

Способен ли МАЗ вернуть былые позиции?

В последнее время промышленный гигант находится, что называется, на слуху.

Например, только в ноябре производитель отметился дважды: в Киеве и в Калининграде, где завод выиграл тендер на поставку городских автобусов, пишет zautra.by.

Подтверждает позитивную динамику предприятия и статистика: за восемь месяцев текущего года Минский автомобильный завод увеличил продажи техники на 29%. При этом на российский рынок было отгружено на 11% больше автомобилей, чем за соответствующий период прошлого года.

Способен ли МАЗ вернуть былые позиции?

По мнению экономиста Леонида Злотникова, роста объемов продаж продукции, демонстрируемого МАЗом, явно недостаточно для выхода предприятия из кризиса.

— Дело не в том, что они поставили больше или меньше продукции на экспорт, — замечает эксперт. — Дело в том, какую прибыль они получили.

Чтобы успешно развиваться, предприятия должны иметь не меньше 15-20% рентабельности, считает собеседник.

— Если они потратились на закупку узлов из-за границы, заплатили рабочим — в результате получился ноль, то завтра будет только хуже. Предприятие ведь должно менять технологию, продукцию. На это нужны деньги, инвестиции. А у нас часто бывает, что сегодня заработали, завтра проели, — говорит Леонид Злотников.

Экономист напоминает, что в целом в белорусской экономике наблюдается спад инвестиционной активности.

— В последние несколько лет предприятиям даже разрешили не направлять амортизацию по назначению. То есть, они выплачивают зарплату, но не вкладывают деньги ни в капитальный ремонт, ни в обновление оборудования.

Угасание предприятия начинается задолго до того, как прибыльность пропадет. А происходит оно тогда, когда начинает снижаться инвестиционная составляющая предприятия. Вот это очень опасно, – добавляет Леонид Злотников.