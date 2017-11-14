Впервые принц Чарльз заменил Елизавету ІІ в проведении памятных мероприятий 14.11.2017, 11:25

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принц Чарльз

Фото: Reuters

В Великобритании начали поговаривать о смене монарха.

91-летняя королева Елизавета II впервые за годы своего правления наблюдала за церемонией со стороны. В Лондоне в день поминовения погибших в Первой мировой войне прошла церемония возложения венков к Кенотафу, памятнику Неизвестному Солдату. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Впервые ежегодное Поминальное воскресенье провел наследник британского престола принц Чарльз. Ранее на протяжении более шести десятилетий эту церемонию проводила его мать – королева Елизавета II. СМИ расценивают это как постепенную передачу монарших полномочий наследнику престола. 91-летняя королева Елизавета II впервые за годы своего правления наблюдала за церемонией со стороны, находясь на балконе вместе со своим супругом принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, невесткой герцогиней Камиллой Корнуольской и герцогиней Кэтрин Кэмбриджской.

Королева уже не первый раз "сокращает" уровень своего участия в церемониальных мероприятиях после 65 лет пребывания на престоле. Принц Уэльский уже в третий раз выполняет этот церемониал. Однако в предыдущие два раза он возлагал венки, когда Елизаветы II не было в стране. "Чарльз не молод и далеко не так популярен среди британцев, как его сын Уильям. Также больше любят Кейт, жену Уильяма, чем герцогиню Камиллу, супругу Чарльза, в которой видят причину разрыва принца с принцессой Дианой.

Однако молодость и неопытность Уильяма может сыграть ему не на руку. Вместе с "брекситом" смена монарха может усугубить кризис в государстве и даже повлечь распад страны с выходом Шотландии. Тем более учитывая события в Каталонии, за которой об отделении заговорили и другие похожие регионы", — говорит британская журналистка Оливия Мэйсон, передают "Вести".