Мама пропавшего в Беловежской пуще мальчика: Надежда есть 14.11.2017, 16:33

5,193

Прошло почти два месяца с момента исчезновения в Беловежской пуще 11-летнего Максима Мархалюка.

Поисковая операция развернулась еще в сентябре и не прекращалась ни на один день. Но новостей о самом Максиме по-прежнему нет, пишет kp.by.

- Мальчика продолжают искать в лесу. От массовых поисков с привлечением волонтеров мы отказались - сейчас в этой операции заняты наиболее подготовленные сотрудники милиции. Они отрабатывают точечные места, где, возможно, мог бы находиться мальчик, - рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Мама мальчика надеется, что Максим даст о себе знать.

- Я звоню в милицию, но мне говорят, что ничего нет - никаких следов, зацепок, - тяжело вздыхает Валентина. - Поиски продолжаются. Если бы мы знали, куда идти…

- У вас есть надежда?

- Конечно, ведь его еще не нашли.

- Может быть, друзья Максима что-то говорили?

- Нет, мы спрашивали. Никто ничего не знает.

- Вас поддерживают односельчане?

- Все молчат. Что там поддерживать... Не знаем мы, не знают они. Надеемся до последнего.

Через 10 суток после исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают отрабатывать разные версии.

- Работа ведется в том ключе, в котором она начиналась. Если бы появились какие-то новости, мы бы сами обязательно сделали заявление, - рассказал официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Активисты поисково-спасательного отряда «Ангел» покинули пущу, но координаторы отмечают, что готовы прийти на помощь в любой момент.

Напомним, 11-летний Максим Мархалюк из деревни Новый Двор Свислочского района Гродненской области пропал 16 сентября: пошел в лес за грибами и не вернулся. Ребенка начали искать в тот же вечер: сначала это были только родные и соседи, затем к поискам подключилась милиция. В поисках принимали участие около 2 тысяч человек: волонтеры, спасатели, милиция, лесники и местные жители. Местность осматривали с вертолетов, ночью проверяли тепловизорами. К сожалению, пока поиски не дали результата.

Максим объявлен в международный розыск. С начала октября фотография и анкета мальчика находятся на сайте Интерпола. Если ребенка найдут за пределами Беларуси - информацию об этом сразу передадут белорусским правоохранителям.