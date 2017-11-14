В Зимбабве готовится военный переворот 9 14.11.2017, 20:59

4,803

Фото: REUTERS/Philimon Bulawayo

К столице Зимбабве движутся танки.

В окрестностях столицы Зимбабве Хараре замечены танки после того, как командующий вооруженных сил заявил о готовности вмешаться в действия руководства страны, которое проводит чистки в правящей партии, передает Reuters со ссылкой на очевидцев.

По словам очевидцев, возле Хараре заметили танки, которые направились к части президентской гвардии в пригороде Дзиварасеква на окраине города.

Фото: REUTERS/Philimon Bulawayo

Кроме того, сообщается о еще двух танках в 20 км от Хараре. Reuters не удалось связаться с представителями правительства для оперативных комментариев.

Также сообщается, что накануне глава вооруженных сил Зимбабве Константин Чивенга пригрозил вмешаться в действия властей после того, как диктатор Роберт Мугабе уволил вице-президента Эмерсона Мнангагва, которого долгое время считали его вероятным преемником.

Добавим, 18 апреля 1980 года Мугабе занял должность премьер-министра Зимбабве. В 1987 году Мугабе изменил конституцию — он упразднил пост премьер-министра, а себя назначил президентом страны. 1 ноября Роберт Мугабе подписал закон о внесении поправок в конституцию, который позволяет ему выбрать преемника, если он решит уйти до окончания своего президентского срока. Выбранного им преемника должен затем утвердить парламент, где господствует его партия. Поправки к конституции позволяли также провести одновременно парламентские и президентские выборы.