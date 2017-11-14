Данкверт хочет запретить ввоз свинины из Беларуси 14.11.2017, 22:28

Сергей Данкверт

Россельхознадзор может ввести запрет на ввоз свинины и всей продукции свиноводства из Беларуси.

Как сообщает служба, это решение может быть принято, если повторятся нарушения, выявленные в поставках продукции с ОАО "Беловежский". В охлажденной свинине, ввезенной с этого предприятии, обнаружены остатки антибиотиков тетрациклиновой группы, передает interfax.by.

Пока с 15 ноября поставки продукции ОАО будут находиться под усиленным лабораторным контролем.

С 15 ноября такой же контроль вводится и в отношении продукции компании "Верхний луг", в сухой молочной сыворотке которой выявлены остатки линкомицина.

Россельхознадзор также проинформировал компетентные органы Беларуси о случаях нарушения качественного состава продукции, произведенной ОАО "Глубокский молочно-консервный комбинат" (наличие стеринов в сливочном масле) и ОАО "Брестское мороженое" (наличие растительных жиров в сливочном мороженом).