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Данкверт хочет запретить ввоз свинины из Беларуси

  • 14.11.2017, 22:28
Сергей Данкверт

Россельхознадзор может ввести запрет на ввоз свинины и всей продукции свиноводства из Беларуси.

Как сообщает служба, это решение может быть принято, если повторятся нарушения, выявленные в поставках продукции с ОАО "Беловежский". В охлажденной свинине, ввезенной с этого предприятии, обнаружены остатки антибиотиков тетрациклиновой группы, передает interfax.by.

Пока с 15 ноября поставки продукции ОАО будут находиться под усиленным лабораторным контролем.

С 15 ноября такой же контроль вводится и в отношении продукции компании "Верхний луг", в сухой молочной сыворотке которой выявлены остатки линкомицина.

Россельхознадзор также проинформировал компетентные органы Беларуси о случаях нарушения качественного состава продукции, произведенной ОАО "Глубокский молочно-консервный комбинат" (наличие стеринов в сливочном масле) и ОАО "Брестское мороженое" (наличие растительных жиров в сливочном мороженом).


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