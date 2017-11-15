Барановичские родители жалуются на то, что детей к садику приходится водить по грязи и лужам.

После дождей дороги, которые ведут в сад, превращаются в сплошную лужу, а детям приходится прыгать по кирпичикам, которые разложили местные жители.

К детскому саду №46 можно дойти двумя дорогами: по 2-му переулку Брестскому и 1-му переулку Димитрова. Обе дороги, по словам родителей, которые водят детей в этот сад, после дождей затапливает, и добраться до детского сада становится проблематично, пишет intex-press.by.

Видео с огромными лужами разместила в социальных сетях жительница Барановичей Наталья Алексеева.

– Если родитель ведет одного ребенка в сад, то может на руках его перенести через лужи, а что делать тем, кто ведет сразу двоих детей или с коляской? Как быть таким родителям, нам плыть? Или, может, лететь? – подписала видео Наталья Алексеева.

Елена Панфило водит в детский сад №46 своего ребенка.

– Резиновые сапоги уже не помогают. Бывает, незнакомые люди подсаживают к себе в автомобили и подвозят к самому детскому саду, – рассказала Елена Панфило.

Инга Иванова также водит своего ребенка в сад №46. Весной этого года Инга писала обращение в администрацию Лукашенко.

– От забора и до забора лужи. Как с двумя детьми дойти до садика? Местные жители уже вдоль лужи положили кирпичики, по которым дети перепрыгивают, когда улица залита водой, – рассказала Инга Иванова.

Летом этого года девушка получила ответ на свое обращение из Барановичского горисполкома. Ей ответили, что «работы по ремонту проезжей части 2-го переулка Брестского с целью обеспечения отвода дождевых и талых вод выполнены предприятием УКРСП «Барановичиремстрой».

– Прислали грейдер на 2-й Брестский переулок, он даже толком не «заутюжил» ямы. После дождей сразу появились лужи. Мои следующие попытки связаться с директором, чтобы предложить ему посмотреть на старые лужи в новом виде, не увенчались успехом. Его постоянно не было, – рассказала Инга Иванова.

На прошлой неделе Инга отправила электронное письмо и фото в Барановичский горисполком и надеется, что власти города смогут помочь в ремонте дороги.

– Грейдер – это не дело. Нужно, чтобы ямы на этой дороге подсыпали щебнем, а в идеале – заасфальтировали, – говорит Инга.

В УКРСП «Барановичиремстрой» рассказали, что в курсе проблемы прохода к детскому саду №46.

– В ближайшее время мы решим, каким образом отремонтируем дороги к детскому саду №46: опять пустим грейдер или заасфальтируем. Также мы ответим на все обращения, которые к нам поступали от родителей детей из сада №46, – рассказал Владимир Кудласевич, заместитель директора УКРСП «Барановичиремстрой».