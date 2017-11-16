В матче Кубка Европы «Цмокi» победили «Бней-Герцлию»1
- 16.11.2017, 9:57
Белорусские баскетболисты занимают первое место в свое подгруппе.
В очередном матче Кубка ФИБА-Европы «Цмокi» переиграли «Бней-Герцлию», сообщает pressball.by.
ЦМОКI — БНЕЙ-ГЕРЦЛИЯ — 83:65 (25:16, 16:19, 22:14, 20:16)
ЦМОКI: Адамович (15 + 6 передач), Черапович (7 + 10 подборов), Кудрявцев (7), Мещеряков (4), Семенюк (2); Кравиш (18 + 14 подборов), Салаш (15), Саддлер (8), Полещук (4), Тростинецкий (3 + 5 подборов), Корж (0), Вабищевич (0).
Группа «F»: Цмокi — 8 очков (5 матчей), Шарлеруа — 7 (4), Альба — 6 (4), Бней-Герцлия — 6 (5).