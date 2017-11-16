Лукашенко отправляется на открытие завода «БелДжи» 12 16.11.2017, 13:24

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Фото: nn.by

Ленточку планируют перерезать завтра.

Компания Geely открывает завод «БелДжи» в Беларуси. На открытии будет присутствовать Лукашенко. Об этом tut.by сообщили информированные источники.

Отметим, что официальное открытие завода несколько раз переносилось, хотя было запланировано на 1 января 2017 года. Пробные партии завод начал выпускать в июле 2017 года, а торжественное открытие с разрезанием ленточки состоится завтра, 17 ноября.

Первые экземпляры автомобилей Geely, по словам министра промышленности Виталия Вовка, могут появиться в продаже уже в ноябре.

На первом этапе с конвейера будут сходить 60 тысяч автомобилей в год с перспективой увеличения мощностей до 120 тысяч. Завод будет производить автомобили Geely в основном для российского рынка. Напомним, на новом заводе «БелДжи» будут выпускать два кроссовера Geely — NL 3 и NL 4, и компактный седан. Предположительно, первым с конвейера нового предприятия сойдет флагманский кроссовер Geely Atlas.

До этого «Белджи» занималась отверточной сборкой автомобилей Geely. В прошлом году на площадях завода «Автогидроусилитель» в Борисове было изготовлено около 5 тысяч машин. Здесь собирали седаны Geely SC7, Emgrand 7, Emgrand GT и кроссовер Emgrand X7.

Белорусско-китайское СЗАО «БелДжи», выпускающее легковые автомобили под маркой Geely, создано в 2011 году. В феврале 2013 года на предприятии был собран первый автомобиль. Акционерами «БелДжи» являются ОАО «БелАЗ» (51,49%), Zhejang Jirun Automobile Co., Ltd (33,47%), СЗАО «Союзавтотехнологии» (9,01%) и CITIC International Investment Limited (6,03%). В 2015 году между Борисовом и Жодино началось строительство новой площадки по выпуску автомобилей. Для реализации проекта выделен китайский кредит на 158,7 млн долларов. Общий объем инвестиций составит 400 млн евро.

Общая площадь территории завода — 1,18 кв. км. На его территории разместятся цеха сварки площадью более 9 тысяч кв. м, сборки — 16 тысяч кв. м и окраски — около 8 тысяч кв. м.