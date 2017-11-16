SpaceX отправит в космос секретный груз 4 16.11.2017, 15:43

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Миссия осуществляется по заказу правительства США.

16 ноября, между 8 и 10 вечера по времени Восточного побережья США, SpaceX отправит в космос ракету с секретным грузом. Миссия носит условное название «Zuma», и, как пишет Engadget, о ней почти ничего неизвестно.

11 ноября SpaceX провела испытания ракеты Falcon 9 с намерением осуществить запуск 15-го числа. В дальнейшем эта дата была перенесена и может быть отложена снова, но Zuma должна быть запущена до конца месяца. Причины такой спешки неясны.

По некоторым данным, эта миссия осуществляется SpaceX по заказу военно-технической компании Northrop Grumman для правительства США. На попытки журналистов получить больше информации в Northrop ответили лишь, что груз засекречен. В целом, SpaceX не чурается выполнять секретные миссии для правительства: для Национального разведывательного управления был запущен шпионский спутник, а еще один груз направился на орбиту по заказу Министерства обороны. Однако ни одно правительственное учреждение пока не признало, что стоит за запуском Zuma.

Груз доставят на низкую околоземную орбиту с комплекса 39А Космического центра Кеннеди. Хотя о содержимом миссии Zuma остается только гадать, ее запуск, по крайней мере, можно будет увидеть в прямом эфире.

Как стало известно, со следующей миссии Dragon к МКС могут начать использоваться уже запускавшиеся первые ступени. Если НАСА поддержит эту идею, это станет окончательным признанием философии повторного использовании частей ракет, которая лежат в основе стратегии SpaceX.