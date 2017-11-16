Пассажиры в Минске начали активно передавать друг другу талончики 42 16.11.2017, 18:43

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Фото: СЕРГЕЙ ГАПОН

Белорусы помогают друг другу в условиях экономического кризиса.

В столичном транспорте то и дело можно заметить пробитые талончики, оставленные около окон или сидений. А бывает, человек выходит из транспорта и передает свой талончик новому пассажиру, пишет kp.by.

Одни горожане такой халяве рады, другие возмущаются, мол, платить за проезд должны все. Мы выслушали два мнения пассажиров.

ЗА

- От дома до работы мне ехать почти 40 минут, - рассказывает минчанка Евгения. - И я всегда оплачиваю проезд. Иногда оставляю талончик на каком-нибудь видном месте, чтобы человек, который, например, едет одну-две остановки, не тратил деньги. Или, когда выхожу на своей остановке, вижу, как заходят студенты или пожилые люди - отдаю талон им. Просто мне этот талон уже не нужен, так почему людям не помочь?! И совесть меня не мучает. Далеко не все люди получают столько, чтобы каждый раз оплачивать проезд.

ПРОТИВ

- Во всем цивилизованном мире люди давно платят за те блага, которые они получают. А у нас, в экономически слабых странах, все еще пытаются схитрить. Это же по сути обман транспортной компании, которая осуществляет перевозку, - возмущается минчанка Наталья. - Если уж ты так хочешь помочь другому человеку, достань из кошелька деньги и отдай ему. Когда в обществе будут жить по правилам, оно само выйдет на новый уровень. Государство же в свою очередь должно позаботиться о том, чтобы этого не было, чтобы людям не нужно было изворачиваться. Например, дать студентам, пенсионерам льготы.

Транспортнки говорят, что с введением электронных компостеров пассажиры реже стали оставлять талончики

Фото: СЕРГЕЙ ГАПОН

ОФИЦИАЛЬНО

Такая практика уже не нова и раньше была настоящей головной болью для транспортников. Развитие интернета только усугубило ситуацию, ведь в социальных сетях стали появляться разные сообщества людей, которые оставляют талончики в транспорте.

- Когда в транспорте были обычные компостеры, по билету можно было хоть целый день кататься, - рассказывает начальник контрольно-ревизорской службы «Минсктранса» Юрий Давидович. - И формально предъявить претензию было сложно. Именно поэтому при проверке проезда контролеры надрывали талоны, чтобы ими повторно не могли воспользоваться. И после каждого рейса менялся рисунок компостера. Однако с 2014 года у нас появились электронные компостеры, и на билете стало видно номер транспорта, дату, время. И если, например, контролер проверяет билет и видит, что его пробили час-полтора назад, у него может закрасться сомнение. Также, если контролер видит, что автобус проехал от конечной остановки, например, 10 минут назад, а талончик пробит 40 минут назад, у него появятся вопросы. Он имеет право составить протокол. Теперь этим если и пользуются, то не так часто, и максимум на две-три остановки.

- Как вы относитесь к тому, что пассажиры передают другим пробитые талончики?

- Предприятие получает выручку с продажи билетов. Из-за такой практики мы недополучаем часть денег, что, в свою очередь, может сказаться на качестве предоставляемых транспортных услуг. И это в любом случае отражается на пассажирах.

МНЕНИЕ СОЦИОЛОГА

- Все эти манипуляции с талончиками связаны с тем, что уровень доверия к окружающим людям у человека выше, чем к государственным институтам и предприятиям, поэтому он будет действовать в интересах первых, - объясняет социолог Елена Артеменко. - Также людям не приходит в голову так поступать, пока они не видят, что так делают другие. Это распространяется, как мода. Это невозможно быстро изменить без резкого пресечения. А вот понимание и уважение к чужим деньгам, которые затрачиваются на оказание этих услуг, будет прививаться со временем. Возможно, этому поспособствует развитие частного сектора, уважение к другому бизнесу и труду. Но этот процесс долгий.