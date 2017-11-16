Сенсация: в Академии наук выбрали только пять академиков 6 16.11.2017, 21:25

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Примечательно, что вакантными были 13 званий.

Сегодня по итогам тайного голосования Общего собрания НАН Беларуси избрано только 5 академиков, хотя вакантными были 13 званий. Причем непонятно почему.

Среди тех, кто получил звание академика, - доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент НАН РБ, директор Института языкознания Александр Лукашенец, известные врачи - директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий и нейрофизиологи Владимир Кульчицкий, а также главный ученый секретарь НАН Беларуси Александр Кильчевский и директор Республиканского научного дочернего унитарного предприятия "Институт льна" Иван Голуб, передает nv-online.info.

Директор Института микробиологии НАН Беларуси Эмилия Коломиец, которая второй раз подряд стремилась в академики, вновь осталась без этого звания - во время голосования она не получила необходимые 2/3 голосов. Она набрала 45 голосов. А для того, чтобы получить звание, требовался 51 голос.

Что касается членов-корреспондентов, то Общим собранием утвержден 23 человека, среди них бывший председатель Конституционного суда Беларуси Григорий Василевич, «депутат» «палаты представителей» Игорь Марзалюк и директор РНПЦ трансплантации органов и тканей Олег Руммо.

"В этом году очень много завалили академиков. После отделений на голосование Общего собрания прошло 11 кандидатур. Но из них выбрали только 5 академиков. Это просто сенсация. Неприятная сенсация! Причем непонятно почему, например, завалили хорошего ученого, директора Института биоорганической химии НАН Беларуси Сергея Усанова. Ему не хватило трех голосов: проголосовали 48 человек, а для избрания нужно было набрать 51 голос.

Что касается членов-корреспондентов, то Общее собрание прокатило только трех кандидатов. А 23 ученые были избраны членкорами", - прокомментировал ситуацию академик Радим Горецкий.