Диктатор вскоре передаст власть переходному правительству с участием оппозиции 5 17.11.2017, 7:34

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Роберт Мугабе

фото: EPA

Переходное правительство будет управлять Зимбабве в течение пяти лет.

Правитель Зимбабве Роберт Мугабе, заточенный военными в его частную резиденцию со вторника, в ближайшее время передаст власть бывшему вице-президенту страны Эммерсону Мнангагве, который сформирует переходное правительство при участии оппозиции. Об этом сообщает местное издание Financial Gazette со ссылкой на источники (перевод – liga.net).

Отмечается, что новое правительство вице-президента Зимбабве будет управлять страной в течение пяти лет, после чего страна проведет выборы.

В ночь на 15 ноября в Зимбабве был свергнут 93-летний президент Роберт Мугабе, правивший страной железной рукой с 1980 года. Его поместили под домашний арест.

Военные вывели танки на улицу, взяли под контроль телерадиокомпанию ZBC, в эфире которой объявили, что никакого переворота нет, но армия контролирует ситуацию в стране, а ее действия направлены против преступников в окружении Мугабе, которые "совершают преступления, вызывающие социальные и экономические страдания в стране".