За уплатой дорожного сбора будут следить через «фотоловушки» 24 17.11.2017, 8:09

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Власти хотят более тщательно контролировать уплату налога водителями.

Об этом сообщил председатель постоянной комиссии «палаты представителей» по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак.

Над изменениями, которые возможно будут введены, «депутаты» работали вместе с представителями заинтересованных в этом госорганов, пишет БелТА.

- Одна из рабочих версий и, на мой взгляд, самых интересных - это отвязать уплату госпошлины от техосмотра и вносить ее отдельным платежом. Но это пока рабочая версия, никаких решений на этот счет еще не принято, - уточнил Андрей Рыбак.

Были и другие варианты. Звучали идеи изменить периодичность прохождения техосмотра. Или привязать пошлину к добровольному страхованию.

- Когда мы привязали госпошлину к техосмотру, появился ряд проблем. Люди проходят его раз в год и пошлину платят тоже сразу за год. Дальше появляются вопросы: а если не езжу целый год; а если хочу продавать машину; а если в лизинг машину взял; а, может, я просто не могу эту сумму заплатить сразу за год? От этих проблем мы и стали отталкиваться, - рассказал Андрей Рыбак, почему этим вопросом решили серьезно заняться.

Если реформы утвердят, то платить пошлину можно будет за определенный период, а не сразу за год.

- Например, человек планирует продавать машину - значит, платит за месяц, не продал - еще за месяц заплатил. И это будет гибче, хотя есть определенные риски и в этой системе. Главный вопрос - как это можно проконтролировать? Мы пришли к такому варианту, как фотофиксация, которую в Беларуси нужно развивать активнее, - заявил Андрей Рыбак.