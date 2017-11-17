В Слониме дом после ремонта от ЖКХ трещит по швам 5 17.11.2017, 13:05

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Новостройка покрылась паутиной из трещин.

Человек, став хозяином новой квартиры, хочет быть уверенным в том, что отдал деньги за качество, комфорт и спокойствие. Но такое бывает не всегда. Тому свидетельство — недавно построенный дом в Слониме на проспекте Независимости, 23. Об этом доме, после сдачи которого фасад покрылся паутиной из трещин, «Газета Слонимская» писала еще в начале августа этого года.

Через некоторое время жильцы дома вновь обратились в редакцию. При встрече с корреспондентом газеты люди рассказали, что со своей проблемой обращались в местный райисполком, УКС райисполкома, ГУП ЖКХ. Они также писали письма в администрацию Лукашенко. Да, недавно им отремонтировали фасад здания, но качество ремонта фасада дома и подъезда оставляет желать лучшего. Как утверждают жильцы: разница до ремонта и после практически отсутствует.

— Вот недавно мы были в ГУП ЖКХ, — рассказывают жительницы дома, — оттуда нас отфутболили в УКС, а из УКСа вновь в ЖКХ. Получается такой порочный круг. Никто не хочет разбираться в нашей ситуации. А ведь наш дом находится на гарантии, но выходит, что гарантия только на бумаге, а на деле никакой гарантии нет. Наш подъезд строила СПМК-164. А ее сейчас ликвидировали, поэтому мы не можем найти концов. От нас просто отмахнулись и забыли о нас. Вот, например, третий подъезд нашего дома строила СПМК-163, которая им его и отремонтировала. А кто отремонтирует нам?