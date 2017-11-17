Владимир Владимирович Мугабе 3 Александр Гольц

17.11.2017, 16:01

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Александр Гольц

Диктаторы уходят всегда одинаково - их свергают.

Иногда мягко, как это происходит (пока) в Зимбабве. Иногда вполне зверски, как это случилось с Каддафи в Ливии. Чаще всего переворот осуществляет армия. Ведь, если в стране нет верховенства закона, обеспечивающего, кроме всего прочего, и регулярную смену власти, власть меняют те, у кого больше силы. А ее по определению больше всего у военных.

Вот теперь наступила очередь автократа-патриарха 93-летнего Роберта Мугабе, превратившего за тридцать с лишним лет правления процветавшую страну, экспортировавшую не только природные ископаемые, но и продовольствие, в международную побирушку, которую от голода спасает только помощь ООН. Две трети пахотных земель, отобранных у белых фермеров, пришли в запустение по причине неспособности новых хозяев их эффективно использовать. Зимбабве под руководством несменяемого лидера поставила фантастические итоги инфляции, которая в 2008 году достигала 231 миллиона процентов. До того, как национальная валюта была отменена вовсе, в стране ходили купюры номиналом в триллионы рандов. Гирька дошла до пола, когда стало очевидно, что Мугабе принял решение о назначении преемницей собственную жену Грейс, которая моложе его на четыре десятка лет. Эта дама известна не только периодическими налетами на парижские бутики, которые оборачиваются тратами в сотни тысяч долларов. Однажды, желая подчеркнуть народную любовь к своему престарелому мужу, она прямо заявила на митинге: «Когда Господь решит, что Мугабе пора умереть, мы выставим его труп кандидатом на выборах. Вы увидите, люди будут голосовать за труп».

Мугабе начал чистку в армии и госструктурах, освобождаясь от тех, кого кандидатура супруги не устраивала. И тут армия взяла власть, заявив, что происходящее является «не переворотом, а мягкой корректировкой курса», «приняла под защиту» Мугабе и его семью. Впрочем, информационные агентства сообщают, что в Хараре все же прогремело несколько взрывов…

На первый взгляд, любые аналогии между зимбабвийским и российским режимами кажутся притянутыми за уши. Дело даже не в том, что Москва обладает ядерным оружием и местом постоянного члена Совбеза ООН. Главный начальник нашей страны демонстрирует относительную разумность. По крайней мере, не отнимает пока что собственность по этническому и национальному признакам. Он прислушивается к сислибам из правительства и не позволяет силовикам заглотить слишком большой кусок. Посему отечественная экономика очевидно здоровее зимбабвийской.

Впрочем, слишком радоваться этим обстоятельствам не приходится. Роберт Мугабе, надо сказать, этой разницы между двумя странами не видел. «Вы боретесь с санкциями, и мы тоже, и вершиной этой империалистической пирамиды являются США, за ними следует Европа. И это причина, по которой мы должны работать вместе, поэтому вчера нам было так приятно наблюдать все это действо — это возрождение России», — сравнительно недавно заявлял Мугабе президенту России. И правда, если исходить из того, что Владимир Владимирович решил поселиться в Кремле навсегда, то мы только в начале увлекательного процесса. Впереди или 20 лет (если считать по сроку правления), или 40 лет (если исходить из возраста) авторитарного правления. Мугабе в начале срока демонстрировал поразительную разумность: отказался от идей «черного расизма», щедро раздавал кредиты белым фермерам, защищал их от агрессивных ветеранов «освободительной войны». Однако шли годы, в мозгу периодически заклинивало, а близкие друзья хотели всего и сразу. Так что пришлось отнять собственность у тех, кто мог что-то производить, и передать тем, кто хотел только потреблять. История с АФК «Системой» и передачей ее активов Игорю Ивановичу Сечину – это только начало. Тов. Сечин – это вообще вполне «зимбабвийский» персонаж. Человек, который очевидным образом, демонстративно игнорирует ритуальные путинские словеса о равенстве всех перед законом. Он решительно не желает побывать в суде, чем приравнивает себя к чеченскому командиру Руслану Геремееву, который в силу иных обстоятельств, но в рамках путинского государства тоже получил индульгенцию от участия в судебном процессе.

Есть еще одно любопытное совпадение российской и зимбабвийской ситуаций. Это – роль Китая. Именно тогда, когда экономика Зимбабве упала ниже плинтуса, на помощь пришли китайские братья (надо сказать, Мугабе ориентировался на КНР, начиная с 1980-х). В результате богатства недр африканской страны прямым ходом следуют в Поднебесную. Как тут не вспомнить призыв Владимира Владимировича поймать китайский ветер в российские паруса.

Совершенно очевидно, что чем дальше, тем больше зимбабвийщина будет в России нарастать. Со всеми вытекающими последствиями. Чудес не бывает. Все автократы заканчивают одинаково…

Александр Гольц, «Новое время»