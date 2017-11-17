Как белорусы получают наследство из-за границы 3 17.11.2017, 16:56

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В большинстве случаев люди не знают, что им оставили наследствo.

«У нас есть клиентка, которая не может получить наследство, потому что по религиозным соображениям живет без паспорта. А без документа, удостоверяющего личность, мы не можем выплатить деньги», — делится необычным случаем Наталия Юрченко, адвокат Белинюрколлегии. Она рассказала tut.by, как в Беларуси ищут наследников, и поделилась интересными историями из практики.

В большинстве случаев люди не знают, что им оставили наследство

Когда за границей умирает человек с белорусскими корнями (он или его родственники были выходцами из Беларуси), информация о наследстве поступает в Белинюрколлегию от иностранных партнеров. Тогда специалисты в нашей стране начинают искать тех, кто может претендовать на имущество умершего. По опыту адвокатов, в большинстве случаев люди не знают, что могут оказаться наследниками, многие впервые слышат о родственниках за границей.

Наталия Юрченко приводит пример из адвокатской практики.

— Во время Великой Отечественной белорусская семья получила извещение о гибели на фронте брата. На протяжении десятилетий не было известно, что на самом деле он остался жив. После войны мужчина поселился в Великобритании, где у него была семья. И только после смерти его сына, у которого не осталось близких родственников, дело попало в Белинюрколлегию. В процессе розыска мы установили дядю и тетю наследодателя, то есть родных брата и сестру его умершего отца. Так люди через много лет узнали о судьбе своего брата и получили наследство после смерти племянника.

Поиск возможных наследников осложняется тем, что порой у адвокатов минимум информации о человеке, после смерти которого осталось наследство. Бывает, что это только имя и фамилия (причем неточные или измененные) или название населенного пункта, где жили его родители.

— Например, мы получаем сообщение, что умер человек, отца которого звали Ян и родился он в Минске. Откуда и эмигрировал. Мы приступаем к розыску, и оказывается, что вовсе он не из Минска, а из деревни Гомельского района, и звали его Иван. Потому что часто при переезде в другую страну называли город, который максимально был на слуху. Может поступить дело, где указано — родом из Польши. Потому что до 1939 года часть Беларуси была в ее составе. В этом случае важно установить, на территории какой страны сейчас расположен населенный пункт, в котором родился наследодатель, — говорит Наталия Юрченко.

Одна из причин, по которой из-за рубежа приходит минимум информации об умершем, — желание удостовериться, что белорусские адвокаты нашли нужных наследников.

— Ведь специалисты знают, что архивы на территории стран, которые были оккупированы во время Второй мировой войны, частично не сохранились. Поэтому документы могут восстанавливаться в числе прочего и в судебном порядке. Для того чтобы убедиться в качестве нашей работы, иностранные адвокаты оставляют у себя часть сведений, а затем сравнивают имеющуюся у них информацию с предоставленной нами. Только так можно избежать ошибок и даже фальсификаций по сложным наследственным делам.

Бывает, что люди пытаются самостоятельно получить наследство и не обращаются к адвокатам. Но в большинстве случаев попытки заканчиваются неудачей.

— Недавно к нам обратились по поводу получения наследства в одной из стран СНГ. Вначале наследники действовали самостоятельно и даже получили все документы из архивов. Но по неопытности упустили один из самых важных моментов — не подали заявления о принятии наследства нотариусу в установленный законом шестимесячный срок, который к моменту обращения к нам уже истек. Поэтому сейчас неизбежен судебный процесс, и даже профессионалу сложно будет доказать, что срок пропущен по уважительным причинам.

Родственники не верят: «Он же присылал фотографии на фоне шикарного дома и мерседеса!»

По опыту Наталии, клиенты часто спрашивают: «А вдруг я заплачу больше, чем получу?» Ведь на первоначальных этапах «борьбы за наследство» точные суммы, которые остались после смерти родственника, неизвестны.

— Никто не заинтересован в том, чтобы вести убыточное дело. Иногда мы советуем наследникам отказаться от наследства. Был случай, когда к нам обратилась женщина, отец которой умер в Чехии. По ее словам, он оставил после себя успешный бизнес, квартиру и автомобиль. Мы начали разбираться и выяснили, что кроме имущества, о котором шла речь, наследодатель оставил огромные долги. Их сумма даже превышала стоимость наследственного имущества. А ведь в некоторых странах не существует срока для принятия наследства, как это предусмотрено белорусским законодательством, но установлен срок, в течение которого наследник может отказаться от наследства. Если же он этого не сделает, то автоматически считается принявшим наследство, а следовательно, отвечает по долгам наследодателя. Причем иногда не только в пределах наследственного имущества.

Нередко белорусы не хотят верить, что их родственники за границей были бедны.

— Недавно к нам пришли люди, утверждавшие, что у них умер родственник в одной из богатых стран, имел при жизни успешный бизнес, виллу, автомобили. На деле же оказалось, что никакой виллы нет и в помине — человек снимал угол у югославских эмигрантов. Жил он на социальное пособие в связи с бедностью, никакого имущества у него не было. Сообщили родственникам, а они не верят: «Он же присылал фотографии на фоне шикарного дома и мерседеса!»

Даже если наследство существует, иногда люди не могут на него претендовать по законодательству той страны, на территории которой оно находится.

— Человек умер в одном из штатов США, и все имущество перешло к жене. К нам обратились его родители, пытались оспорить решение суда. Но по законодательству штата, при наличии супруга родители не являются наследниками.

В некоторых штатах США суды не принимают (в качестве доказательств) восстановленные документы, которые подтверждают родственные отношения. В этом случае нужно предоставить другие доказательства. Например, это могут быть показания свидетеля, который знает семью наследодателя, в курсе семейной родословной и может ее воспроизвести по памяти.

— При этом человек смотрит в глаза судье. Поверит судья или нет, во многом зависит от субъективных моментов. Лет 10 назад по одному из наших дел в наследственном суде Нью-Йорка был допрошен представленный нами свидетель. Родословная была немаленькая, и человек, для самоуспокоения, волнуясь, что что-то упустил, пометил на руке несколько дат — годы рождения и смерти. Хотя мы и предупреждали его о том, что этого делать ни в коем случае нельзя. Он даже не воспользовался записями, но в последний момент судья заметил их на руке. Показания не были приняты судом в качестве доказательства. Белинюрколлегии пришлось искать другого свидетеля, снова нести расходы по его доставке в США. Это немаленькие затраты, но в итоге, к счастью, все окупилось.

«Огромные суммы в Беларусь не приходят»

При этом были случаи, когда белорусы отказывались от наследства.

— У нас есть клиентка, которая не может получить наследство, потому что по религиозным соображениям живет без паспорта. А без документа, удостоверяющего личность, мы не можем выплатить деньги. Был случай, когда родственники отказались от наследства по моральным соображениям, думая, что у наследодателя не может быть честно и законно приобретенных денег. Судя по всему, они знали о каких-то неблаговидных поступках, — рассказывает Наталия Юрченко.

Огромные суммы наследства, по опыту Белинюрколлегии, в Беларусь не приходят.

— На вопрос о суммах наследств я всегда отвечаю: суммы бывают разные. Это могут быть и трехзначные, и семизначные цифры. Но когда к нам обращаются клиенты и называют многомиллионные суммы, якобы причитающихся им наследственных активов, это сразу настораживает. Мы понимаем — речь может идти о мошенничестве.

Обычно мошенники пишут людям, которые ищут в соцсетях родственников, интересуются генеалогией.

— Часто они интересуются распространенными или известными фамилиями: Толстой, Сапего, Богданович и т.д.

Иногда схема весьма незамысловатая: вымышленное лицо знакомится с жертвой в интернете, потом неожиданно «умирает». «Адвокат» начинает с ним переписку, присылает фото с похорон. Тут же всплывает завещание — на несколько миллионов долларов. Опять же по интернету «наследнику» присылают красочно оформленные документы, включая решение суда. Специалисту хватит несколько минут, чтобы определить фальшивку. Но некоторые верят во все это. Тем более что в начале переписки деньги не требуют. Потом письмо с просьбой об оплате небольшой суммы налога, таможенного сбора, госпошлины и т.д. Потом еще немного денег.

— Есть и совсем грустные истории. Был клиент, который отдал мошенникам все сбережения и деньги за проданную машину. Когда спросила, почему он не рассказал о переписке родственникам, промолчал. Ведь в этом случае нужно наследством делиться! Иногда людей очень сложно убедить в необходимости прекратить переписку и перестать отправлять деньги. В одном из случаев девушка заплатила мошенникам более 30 тысяч долларов.

Иногда обманывают целые фирмы. Однако схема немного отличается. Писем от вымышленных родственников здесь нет, а наследственное дело действительно есть.

— К примеру, к наследникам обратилась иностранная генеалогическая фирма с предложением о сотрудничестве: «Вы будете признаны наследниками. Если станете работать с нами, привезем наличные». Самое интересное, что деньги наследники получили — по 10 тысяч долларов. Но через некоторое время узнали, что наследники, проживающие в другой стране, при всех равных условиях получили по 100 тысяч долларов. За помощью обратились к нам. Теоретически — да, оспаривать решение суда, если оно было вынесено таким образом, можно. Можно установить и обман, если он был со стороны иностранной фирмы, проводившей генеалогические исследования. Но практически это сделать очень сложно, с учетом огромных судебных издержек и иных неизбежных расходов. А исполнить измененное судебное решение еще сложнее, ведь наследственные активы уже распределены, и заставить наследников вернуть их для того, чтобы распределить иным образом, на практике оказывается очень сложно, а в большинстве случаев невозможно.

«Недавно закончили дело 20-летней давности»

Дела, связанные с наследством, длятся долго, говорит Наталия Юрченко.

— Мы рады, если это 2−3 года. Но недавно мы закончили дело 20-летней давности. Сроки реализации дела зависят не от нас и не от законодательства Беларуси. Дело в законах той страны, где находится наследство, и международной практике работы по наследственным делам. Это очень сложная категория дел, и длительный срок нужен, чтобы все наследники были найдены и имели возможность предъявить свои права на наследство.

Например, по законодательству штата Нью-Йорк, дело не может рассматриваться судом до истечения трех лет с момента смерти наследодателя. Это является одной из гарантий того, что наследники будут установлены правильно.