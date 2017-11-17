Как в Беларуси «охраняют» свою колыбель государственности 8 Иван Муравьев, bdz.by

17.11.2017, 21:46

4,243

Новогрудский замок разрушают бульдозером.

В 1 метре земли — 1000 лет истории. Такая метрическая система принята у археологов. Считается, что за 1 год культурный слой нарастает на 1 миллиметр. Гниют листья и трава, ветер наносит пыль. Понятное дело, что это довольно приблизительно, но где-то так оно и есть. Места, где происходили значимые события прошлого, находятся важные для истории Беларуси сооружения, — охраняются государством по всей строгости закона. Раскопки частными лицами здесь запрещены, только научными экспедициями. А если вам «повезло» владеть землей в охранной зоне, и вы захотите построить, допустим, баньку, то чтобы получить разрешение на возведение «храма чистоты», придется заключить договор с Академией наук, оплатить работу археологов: командировочные, проживание, трудочасы.

Специалисты заедут к вам годика на два, будут бить шурфы, просеивать землю, искать артефакты. И только после завершения их изысканий, вы получите согласование. Иначе, ни-ни. Но это касается ситуации с «маленькими» людьми. А вот если охранная зона касается колыбели Беларуси, начала ее истории, то ситуация совершенно другая. Вот что я увидел в охранной исторической зоне Замковой горы Новогрудского замка. Посмотрите и вы!

Неделю назад приехал экскаватор и начал капать траншею для дренажа воды. Здесь проложат трубу, чтобы стекала накапливающаяся вода. Дело, безусловно, важное, но… проведение таких работа возможно только после научной экспертизы местности. Нет, местный исполком заключил договор с Академией наук, даже специалист приезжал, вроде, великий старший научный сотрудник отдела источниковедения и археографии Андрей Метельский. Походил по развалам дня 2 и уехал, мол, все в порядке, ничего интересного нет. И бульдозер продолжил свою работу. В некоторых местах глубина траншеи достигает как раз 1 метра.

— Здесь кладут дренаж Начали копать без проведения археологических раскопок. После приехал Андрей Метельский, нарушений не увидел и уехал. Да, дренаж нужен, так как склон очень сильно размывает, внизу скапливается вода. Но такие работы надо делать летом, а не перед зимой. А недавно в башне Щитовка кто-то разбил заложенные еще в советские времена ниши. Всем, похоже, наплевать на этот исторический памятник.

За час нашей прогулки по Замчищу, мы нашли кусок керамической плитки с изразцами, кучу битого кирпича, несколько металлических предметов. Правильно, а зачем сейчас проводить здесь раскопки, зима на носу. Пускай, рабочие засыпят все обратно, техника снова потопчется по остаткам былого. Нам же наша история не нужна, зачем она современной Беларуси.

Иван Муравьев, bdz.by