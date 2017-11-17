Суд Бельгии отложил решение о возможной экстрадиции главы Каталонии 17.11.2017, 21:59

КАРЛЕС ПУЧДЕМОН

3 ноября суд Испании подписал ордер на арест Пучдемона и направил его Бельгии.

Суд Бельгии отложил принятие решения в отношении вероятной экстрадиции в Испанию главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех его бывших министров. Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на испанское издание El Pais.

3 ноября суд Испании подписал ордер на арест Пучдемона и направил его Бельгии.

Прокуратура Брюсселя обратилась в суд страны с просьбой о выдаче политиков сегодня, однако судья отложил решение до 4 декабря. Он отметил, что ему нужно больше времени для рассмотрения дела.

Власти Каталонии заявляли, что 1 октября на референдуме отделение региона от Испании поддержали 90,18% участников плебисцита. Явка избирателей составила 43%. В ходе столкновений с силами правопорядка, которые заблокировали часть избирательных участков, пострадали 893 человека.

27 октября парламент Каталонии принял резолюцию, которая декларирует независимость от Испании.

28 октября Мадрид лишил Каталонию автономии и взял на себя ответственность за управление регионом.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил, что парламент Каталонии распущен, новые выборы назначены на 21 декабря. Также он лишил полномочий правительство Каталонии и его главу Пучдемона.

Главой Каталонии власти Испании назначили заместителя председателя правительства страны Сорайю Саэнс де Сантамарию.

Пучдемон 28 октября сказал, что не согласен с решением властей Мадрида отправить его в отставку, и призвал к "демократической оппозиции". Он выехал в Бельгию, где заявил, что у испанского суда нет оснований для обвинений членов его кабинета в попытке переворота, и добавил, что будет оставаться в Брюсселе до тех пор, пока не получит гарантии "честного судебного процесса".

2 ноября Национальный суд Испании постановил взять под стражу восьмерых членов отстраненного правительства Каталонии. Пучдемон на слушания в Мадрид не прибыл. Суд Испании подписал ордер на арест его, а также четырех его соратников.

5 ноября Пучдемон и четверо его соратников сдались бельгийской полиции. Суд запретил им покидать Бельгию и обязал информировать власти о своем местонахождении. Однако 6 ноября их отпустили.