Депутат Верховной Рады: Невозможно иметь партнерские отношения с диктатором 9 18.11.2017, 10:27

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Игорь Гузь

В Украине заявляют о необходимости укрепления границы с Беларусью.

Граждане Украины все чаще арестовываются на территории Беларуси. По крайней мере такое впечатление складывается, наблюдая за все более частыми сообщениями в СМИ о задержании наших южных соседей в Беларуси. О деле украинского журналиста Павла Шаройко, схваченного в Минске по обвинению в шпионаже, известно мало. И в КГБ Беларуси, и в украинском посольстве задержание, которое произошло еще три недели назад, комментировать отказываются.

По мнению депутата Верховной Рады Украины, заместителя главы Комитета иностранных дел Игоря Гузя, последние громкие задержания украинских граждан на территории Беларуси – эта игра, которую Лукашенко ведет для Путина. Об этом политик сказал в интервью «Белсату».

- Не думаю, что задержание украинского журналиста в Минске интересно Беларуси. Какие шпионские игры может вести Минск? В этом контексте нам Минск не интересен. Считаю, эта игра, которую Лукашенко ведет для Путина: сначала задержали одного (речь о задержанном ФСБ в Гомеле Павле Грибе), теперь второго.

Последние 26 лет у нас не было с белорусами каких-то стычек или напряжения. Но сейчас для нас актуален вопрос укрепления границы с Беларусью. На этой неделе наш Кабинет министров перевел авиационную часть с Николаева в Луцк, с юга страны на север – чтобы в какой-то мере белорусы понимали, что в заигрывании с русскими нужно знать меру.

В прошлом году мне запретили въезд в Беларусь на пять лет – никто из белорусских пограничников и таможенников не мог объяснить почему. Ну вот потому что мы так хотим – до свидания.

Мы должны занять позицию, что с Лукашенко как диктатором иметь дело и партнерские отношения невозможно. И когда в последнее время звучит информация, что, может быть, белорусские миротворцы будут на Донбассе, я конечно же как заместитель главы Комитета иностранных дел категорически против. Потому что я уважаю Беларусь и белорусов, но доверия к белорусскому правителю и белорусским миротворцам у меня нет.