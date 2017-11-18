Количество вузов в Беларуси могут сократить в два раза 24 18.11.2017, 11:54

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Фото: billa.by

Эксперты прокомментировали слухи о возможном сокращении количества вузов в Беларуси в два раза.

Согласно данным Белстата, по количеству студентов в расчете на 10 тысяч человек населения Беларусь имеет самый высокий показатель среди стран СНГ — 330 человек.

В то же время в университетах говорят о возможном сокращении количества вузов в два раза, что позволит сэкономить бюджетные расходы на образование. К каким последствиям может привести такая реформа пишет «Завтра твоей страны».

«Вузы готовят не совсем тех, кто нужен на рынке»

Эксперт Белорусского экономического центра BEROC Катерина Борнукова считает: когда более 95 % выпускников школ продолжают образование, — это позитивный фактор, поскольку обеспечивает хорошее качество человеческого капитала.

— В то же время у нас есть проблема — несоответствие между потребностями рынка и тем образованием, которое люди получают. Если посмотреть на процент выпускников вузов, которые работают по специальности, он будет невысоким. В бизнесе жалуются на нехватку квалифицированных кадров. И это косвенно указывает на то, что система высшего образование готовит не совсем тех, кто нужен на рынке, — говорит Катерина Борнукова.

По мнению эксперта, надо искать способ, как приблизить университеты к потребностям современного рынка, который быстро меняется.

— Практически все ИТ-компании открывают свои образовательные центры, несмотря на то, что факультеты, на которых готовят айтишников, самые прогрессивные, гибкие и развивающиеся, — подчеркивает эксперт.

Поскольку у нас основная проблема в недостатке реагирования на потребности рынка труда, укрупнять университеты — не самая хорошая идея, считает Катерина Борнукова.

— Чем больше небольших университетов, тем выше вероятность того, что хотя бы кто-то из них угадает с потребностями и таким образом задаст всем остальным высокую планку, — подчеркивает эксперт.

В то же время большие неповоротливые институты, которые у нас в стране очень любят, не демонстрируют гибкость и конкурентоспособность, которые так нужны в высшем образовании, считает Катерина Борнукова.

«Найти компетентных специалистов в Беларуси труднее, чем в Казахстане, Кыргызстане, Украине и России»

По данным Белстата, в 2016/2017 учебном году в 51 учреждении высшего образования Беларуси обучается 313 тысяч студентов.

В среднем в мире принято считать достаточным наличие одного вуза на 700 тысяч – 1 миллион населения. Исходя из этого показателя, в нашей стране их должно быть не больше тринадцати.

Представитель Общественного Болонского комитета профессор Владимир Дунаев отмечает, что в последнее время количество студентов в Беларуси сокращается.

— Общее число студентов за последние несколько лет сократилось более, чем на 100 тысяч, — приводит статистику эксперт. — Ситуация в основном связана с демографическими проблемами.

Владимир Дунаев обращает внимание на то, что количество студентов – это показатель доступности высшего образования, но не показатель его качества.

— Часто доступность высшего образования достигается ценой качества. В Беларуси высшее образование недофинансировано. Попытки финансировать его за счет платных студентов тоже достаточно ограничены. Хотя численность иностранных студентов растет, но 5 %, по сравнению с СССР, где, по меньшей мере, было 15 %, это не очень много, — говорит эксперт.

Собеседник Завтра твоей страны приводит данные регионального опроса, на который ссылается Всемирный банк.

— В нем говорится о том, что Беларусь является чемпионом региона по дефициту компетенции учеников высшей школы. То есть при наличии большого числа людей с дипломами найти компетентных специалистов в Беларуси труднее, чем в Казахстане, Кыргызстане, Украине, России и т.д. Это оборотная сторона доступности высшего образования, — подчеркивает представитель Общественного Болонского комитета Владимир Дунаев.

Для повышения качества надо делать более эффективным финансирование высшего образования, увеличить бюджетное финансирование, доведя его до более-менее общепризнанных долей ВВП, полагает Владимир Дунаев.

— Сокращение числа вузов давно обсуждается в Беларуси. Наверное, действительно есть слабые вузы, которые можно было бы присоединить к более сильным. Но чтобы из этого не получилось укрупнение колхозов, — подчеркивает эксперт.

По его мнению, оптимизацию нельзя проводить как механическое соединение разных вузов.

— Важно, чтобы этот процесс сопровождался глубинной модернизацией образования, но не только ради того, чтобы сэкономить на административных расходах. Тем более что очень часто как раз эта статья расходов не сокращается при таких слияниях, — считает Владимир Дунаев.

Важно, чтобы реформа действительно преследовала цель повышения качества образования, полагает Владимир Дунаев и напоминает, что следует ориентироваться на задачи более фундаментальные:

— В частности, на то, что содержится в дорожной карте реформирования высшего образования, которую Беларусь приняла в 2015 году, когда вступила в Болонский процесс. Без университетской автономии, без академической свободы, без определенных стандартов качества и инструментов контроля качества, без национальной рамки квалификации и связи с рынком труда и многих других вещей это все будет неэффективно.

Собеседник отмечает, что в ряде стран применяются подобные стратегии – сокращают количество вузов, объединяют их в целях большей экономической эффективности и повышения качества.

— В некоторых странах такая стратегия позитивна, дает хорошие результаты, в других они не столь хороши, поэтому никаких таких гарантий того, что за счет оптимизации структуры можно добиться повышения качества образования, — подводит итог Владимир Дунаев.

В 1990-х годах в Беларуси работало всего 33 вуза, при этом в них обучалось 188,6 тысячи студентов. К 2000 году количество резко выросло – до 57, а число студентов увеличилось до 281,7 тысячи человек. Больше всего студентов вузов у нас было в 2011 году — 445 600 человек. Тогда по количеству студентов высших учебных заведений на 10 000 населения в сравнении со странами Евросоюза Беларусь с показателем 471 (данные Министерства образования) заняла 9-е место.