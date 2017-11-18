В Минске может появиться «проездной на час»17
- 18.11.2017, 16:49
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Нововведение требует большой технической подготовки.
Уже в следующем году в Минске могут появиться "проездные на час". Об этом сообщил БелТА директор государственного учреждения "Столичный транспорт и связь" Валерий Шкуратов.
По его мнению, если пассажир едет по несколько остановок с пересадками, то стоимость проезда должна отличаться. Но это решение требует технической подготовки: нужно скорректировать программы, обеспечивающие управление системой оплаты.