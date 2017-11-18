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35 лет назад минское Динамо стало чемпионом CССР

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  • 18.11.2017, 19:14
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Сегодня состоится премьера фильма о знаменитой команде «Динамо-82».

Ровно 35 лет минское «Динамо» выиграло золото чемпионата СССР, пишет сайт kp.by. К знаменательной дате был снят документальный фильм.

В фильме зрителей ждет много неожиданных откровений и удивительных подробностей того фантастического триумфа белорусов: как «Динамо» пошло в театр накануне решающего матча со «Спартаком» и какой волшебный билет достался тренеру Вениамину Арзамасцеву, спал ли в Москве перед решающей битвой капитан команды Юрий Пудышев, как праздновал победу Игорь Корнелюк, зачем Эдуард Малофеев пригласил в Стайки психолога и почему сломал руку Иван Савостиков. Это лишь малая толика из того, о чем расскажет этот фильм, - анонсирует показ официальный сайт «Динамо».


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