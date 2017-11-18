Родионов о курьезном голе: Судья разобрался правильно 12 18.11.2017, 20:04

2,228

БАТЭ снова оказался в эпицентре скандала.

Нападающий БАТЭ Виталий Родионов, забивший победный мяч в ворота «Немана» в матче 29-го тура чемпионата Беларуси в высшей лиге, в интервью «Прессболу» прокомментировал ключевой эпизод игры, который вызвал бурную дискуссию.

— Все горячо обсуждают эпизод с твоим голом. Главный тренер «Неман» Игорь Ковалевич прямо сказал, что ты подыграл себе рукой. Активно протестовали и игроки гродненского клуба, причем Кантарии это стоило удаления. Твое видение?

— Судья находился в таком месте, чтобы хорошо оценить эпизод. Да, рука где-то имела место. Но, на мой взгляд, она была в естественном положении. Мне кажется, что за такое судья не поставил бы пенальти. Так почему он должен отменить гол? Считаю, судья разобрался правильно, — сказал Виталий Родионов.