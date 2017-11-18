Андрей Пионтковский: Санкции США затронут лично Путина 2 18.11.2017, 20:10

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Андрей Пионтковский

Американцы реализуют санкции против окружения Путина в самой жесткой форме.

В санкционном законе США в отношении РФ важное место занимают персональные санкции против окружения президента России Владимира Путина, которые, вероятно, коснутся и самого Путина. Об этом рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью каналу "Ложь путинского режима" на YouTube, пишет Гордон.

"Там три страницы, это секция 241, о персональных санкциях против путинской верхушки. Центральное место занимает в этом законе. Причем критерии внесения в этот список людей, подверженных санкциям, это близость к Путину. В Конгрессе обсуждался вопрос имплементации этого закона. Список должен быть закончен за 180 дней. Отсчет от 2 августа, значит, в ближайшие три месяца", – рассказал он.

По словам политолога, ключевым человеком по фактической имплементации в США законопроекта по санкциям является бывший координатор Госдепартамента США по политике в отношении санкций Дэниел Фрид.

"Мое впечатление, – не только от общения с Фридом, но и другими американцами, – что этот закон будет реализован в самой жесткой форме. Ну и что самое революционное, это будет первый случай, когда глава российского государства окажется в таком списке. В такие списки вносили только абсолютно закоренелых изгоев и преступников типа Милошевича, президента Судана, еще какой-нибудь экваториальной Гвинеи и так далее", – подчеркнул он.

Пионтковский добавил, что президент США Дональд Трамп не сможет помешать введению санкций.

"Это государственный закон. Любая его попытка каким-то образом смягчить, саботировать его, обернется только еще большими неприятностями для него. Закон вступил в силу. А как его интерпретировать, будет решать Конгресс. Практически это приведет к замораживанию всех активов путинской верхушки", – заверил он.

Политолог добавил, что в дальнейшем украденные российскими властями средства, в размере около $1 трлн, нужно будет вернуть русскому народу.

"Эти деньги будут возвращены первому пост-мафиозному правительству России. Подчеркиваю, не пост-путинскому, а пост-мафиозному. Потому что слишком много мы персонализировали проблему. Дело-то не в Путине. Ходит масса слухов по Москве, утечек. Завтра может вся эта бригада решит фронтмена Путина заменить каким-нибудь другим лицом... Но суть этой мафиозной системы не изменится. Она состоит из двух этапов: грабить в России, а затем аккумулировать и легитимизировать капитал на Западе", – рассказал он.