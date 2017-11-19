Арина Соболенко выиграла парный титул на турнире в Тайване 5 19.11.2017, 11:02

Арина Соболенко

В финале белоруска с напарницей обыграли соперниц из Австралии и Великобритании.

Белоруска Арина Соболенко в дуэте с россиянкой Вероникой Кудерметовой выиграла парный разряд турнира в Тайване, сообщает tut.by.

В финале Соболенко и Кудерметова взяли верх над Моникой Адамчук из Австралии и Наоми Броуди из в Великобритании, которые были посеяны под 3-м номером — 2:6, 7:6 (7:5), 10:6. Поединок продолжался 1 час 22 минуты.

В одиночном разряде этого же турнира в Тайване Арина Соболенко (№ 79 рейтинга WTA), посеянная под первым номером, выбыла во 2-м круге, уступив швейцарской теннисистке Виктории Голубич (№ 116) — 5:7, 3:6.