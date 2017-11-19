Акция болельщиков, которая пробирает до мурашек 19.11.2017, 15:20

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Фанаты «Фейеноорда» поддержали своего игрока потрясающим флешмобом.

Ровно шесть лет назад у вратаря «Фейеноорда» Брэда Джонса умер 5-летний сын, который очень долго сражался с лейкемией, пишет tribuna.com.

Фанаты «Фейеноорда» поддержали игрока во время домашнего матча с «Венло», исполнив песню You’ll Never Walk Alone (на момент смерти сына Джонс играл за «Ливерпуль») и подсветив стадион фонариками от смартфонов.

Сын Джонса перенес трансплантацию костного мозга, но всего через три недели после операции врачи сообщили семье, что болезнь не отступила.

«Только мы получили позитивный настрой, как снова напряглись. «Ливерпуль» меня поддержал и дал полную свободу. Я перестал играть и долгое время находился с сыном во Франции.

Лука продержался даже дольше, чем ожидалось. Он встретил в больнице два дня рождения, хотя мы не ждали ничего хорошего уже после первого. Лука правда сражался», – вспоминал Джонс.