Как белорусские студенты-робототехники видят будущее 19.11.2017, 15:40

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Инженеры рассказали, в каких красках они рисуют будущее и что их ждет в реальности на белорусском рынке.

Жизнь уже никогда не будет прежней: над головой летают беспилотники, робот-пылесос чистит ковер, запоминая его форму и длину ворса, Google знает о вас больше, чем родная мама. Говорят, самыми востребованными специалистами будущего станут инженеры-робототехники — представители профессии, которой вот уже 45 лет обучают студентов БНТУ. Кто они? Видят ли угрозу в искусственном интеллекте? Чего хотят: стать киборгами или автоматизировать производство в белорусской глубинке? Мы поговорили со студентами-робототехниками, узнали, в каких красках они рисуют будущее и что их ждет в реальности на белорусском рынке труда, пишет onliner.by.

«Людей любой профессии можно заменить роботами. Первые на очереди — политики»

— После защиты диплома я бы хотел работать с нейронными сетями, — рассказывает Егор, студент второго курса. — Этой технологии уже полвека, если не больше, но сейчас наступил пик ее развития. Принцип обучения нейронных сетей очень прост. Если мы хотим научить сеть распознавать букву «А» в печатном или рукописном тексте, мы даем ей прочесть 5000 букв «А», написанных разными почерками, и после этого она, подобно человеку, способна распознавать эту букву в любом исполнении.

Фото: onliner.by

Сфера применения нейронных сетей ограничена только фантазией человека. И однажды у нас с соседом по комнате возникла идея: если нейронная сеть может написать симфонию, почему бы ей не сварить пиво? Нам захотелось создать крафтовую пивоварню, которая изобретала бы сорта пива на основе уже выпущенных. В отличие от пивного концерна, у крафтовой пивоварни есть душа. Причем в нашем стартапе роль души будут выполнять нейронные сети.

Теоретически людей любой профессии можно заменить роботами. Но первые на очереди — политики. Серьезно, если составлять рейтинг профессий, где роботы скоро заменят людей, то политики там на первой строчке. Они будут долго сопротивляться, но это действительно лучше отдать на откуп машинам. Пусть люди останутся, только чтобы контролировать их.

Однажды машины вытеснят с рынка труда критическую массу людей, и тогда, скорее всего, все страны реализуют программу «базовый доход»: гражданам независимо от их трудоустроенности будет выплачиваться пособие, на которое вполне можно жить, не работая. Каждый сможет заниматься тем, чем хочет, или не заниматься ничем. Это позволит людям максимально задействовать свой потенциал, а не просто тянуть лямку до гроба. Тяжелую и рутинную работу возьмут на себя машины. А творческие задачи останутся для людей.

«Как бы ни развивались технологии, человек никогда не перенесет свое сознание в тело робота»

Фото: onliner.by

— Своего первого настоящего робота я создал лет в 8—9 чисто интуитивно, — рассказывает Максим, студент второго курса. — Это была самодвижущаяся машинка. Я сделал ее из деталей сломанных игрушек и конструктора LEGO. Внутри был установлен мотор, который вращал все это, — самый стандартный, китайский. Колеса приводились в движение через ленточную передачу.

В те времена мои знания электроники основывались на практике: типа не соединяй «+» и «−» без подачи нагрузки, иначе ударит током. Мой папа — инженер-механик, так что большинство вещей, которые меня окружали, — это были детали машин. Добавьте сюда конструктор, сломанные игрушки и немного креатива — получится робот.

Фото: onliner.by

В общем, кое-что я умел задолго до БНТУ. А здесь я хочу научиться создавать промышленных роботов, которые заменят ручной труд, чтобы люди не отдавали работе по восемь часов в день, а имели возможность заниматься тем, что им действительно нравится: писать музыку, например.

Да, машины тоже умеют писать музыку. Но они всегда основываются на образах того, что в них вложено. Даже для генерации чисел машины используют списки этих самых чисел. У человека в этом смысле есть приоритет — ошибки восприятия, которые помогают ему создать что-то новое.

— Мой любимый робот — Т-800 из фильма «Терминатор». Он фигурировал во всех частях. Это боевая машина, в которой заложена программа убить Джона Коннора и группу людей, которая будет мешать реализации этого плана. Мне нравится, что в Т-800 нет ничего человеческого. Кроме того, из роботов, представленных в массовой культуре, этот — самый функциональный.

Если бы у меня была возможность стать киборгом, встроить себе инфракрасное зрение или вживить экзоскелет, я предпочел бы остаться собой — в той комплектации, в которой родился. Ведь есть риск увлечься и постепенно утратить свое настоящее «я». Как бы ни развивались технологии, у человека никогда не появится возможность перенести свое сознание в тело робота. Это будет лишь его копия, клон.

«У офисных работников перед глазами будут всплывать виртуальные 3D-менюшки со списком задач»

— О карьере инженера-робототехника я задумалась достаточно поздно, в девятом классе, — рассказывает Софья, студентка второго курса. — Но меня всегда интересовали области знаний, которые находятся на острие прогресса. Я всерьез собиралась поступать на ракетостроение в Москву, в институт имени Циолковского.

Фото: onliner.by

После получения диплома я бы хотела сконструировать робота-поводыря для слабовидящих людей. Он будет оснащен GPS-навигатором и минимальным искусственным интеллектом, чтобы быть полезным своему хозяину, отвечать на его вопросы.

Кинолог тратит полтора года, чтобы воспитать собаку-поводыря. После этого идет процесс привыкания к человеку. Робот-поводырь будет сходить с конвейера уже готовым к работе, и с ним, как мне кажется, слабовидящий человек будет чувствовать себя в большей безопасности.

Фото: onliner.by

Меня не просто так интересуют стартапы, связанные со зрением: оно у меня довольно слабое от рождения. Но если бы мне пришлось делать операцию по его коррекции и выбирать между инфракрасным, соколиным зрением или обычной человеческой «единицей», я бы предпочла «единичку». Суперспособности могут быть нужны людям определенных профессий, если мы говорим о зрении — врачам или военным. А обывателю они ни к чему.

Еще одно направление, в котором я хочу работать после получения диплома, — создание дополненной реальности. Сейчас эта технология очень активно развивается и применяется не только в индустрии компьютерных игр. Архитекторы и дизайнеры интерьера уже предлагают своим клиентам погулять по будущему дому в шлеме виртуальной реальности, а через некоторое время 3D-реальность проникнет во все сферы жизни. У офисных работников будут всплывать виртуальные 3D-менюшки со списком задач, и этот список всегда будет в их поле зрения. Но для этого им придется все время носить 3D-очки, до которых через некоторое время уменьшится громоздкий шлем виртуальной реальности.

Я не думаю, что роботы когда-нибудь смогут перепрограммировать себя настолько, чтобы пойти наперекор создателю. Проведу аналогию с мобильным телефоном: в нем можно коренным образом поменять прошивку, но нельзя изменить функционал. Так же будет и с роботами.

«Кибернетика приведет к появлению нового подвида человека с суперспособностями, и нам придется с этим считаться»

Фото: onliner.by

— Через 10 лет еда будет доставляться на дронах, а через 50 — печататься дома на 3D-принтере, — считает Даниил, студент-первокурсник. — Из каких-то биологических ингредиентов, которые могут вообще иметь иную природу. По вкусу и по виду это будет, например, картошка фри, а по содержанию — здоровая, диетическая пища, восполняющая дефицит кальция в организме.

Проблема Беларуси не в том, что технологии развиваются слишком медленно, а в том, что социальный прогресс за ними не успевает. Так происходит на всем постсоветском пространстве. Мы живем под лозунгом «Раньше было лучше», поэтому белорусский потребитель выбирает дешевое и привычное.

Фото: onliner.by

— Я бы хотел стать киборгом, — признается Вадим, студент первого курса. — Заменить какие-нибудь части тела или нервной системы, тем самым улучшив свои способности. Если ты этим пользуешься полномасштабно, ты хозяин этого, то почему бы и нет?

Если вы проапгрейдили видеокарту компьютера, его операционная система ничуть не изменилась. Так же и с кибернетическим протезом. Да, вам понадобится время, чтобы к нему привыкнуть. Но потом вы начнете ощущать его частью своего тела и однажды, получив обратно свою оригинальную конечность, захотите вернуть протез.

Думаю, кибернетика приведет к появлению нового подвида человека с «суперспособностями». И со временем это станет частью повседневной жизни. Представьте, что кто-то в соседнем кабинете слышит, о чем мы здесь разговариваем. Рано или поздно придется приклеить звукоизоляцию.

«В Беларуси больше не делают роботов, но высокие зарплаты позволяют выпускникам легко с этим смириться»

Фото: onliner.by

— Темой моего диплома будет стайная робототехника — поведение нескольких роботов в коллективе, то, как они общаются и взаимодействуют, — рассказывает Сергей, студент пятого курса. — А взаимодействовать они могут как угодно: с помощью органов чувств, по Bluetooth… У каждого робота есть передатчик и приемник. Если все роботы на одном иерархическом уровне, нет главных и подчиненных, им ставится общая задача, а они, обмениваясь данными, сами решают, кто ближе, у кого больше заряда и кто в итоге этим займется. После получения диплома я собираюсь поступать в магистратуру.

— А другие пятикурсники довольны распределением?

— Ну, начнем с того, что мы живем в Беларуси. Здесь роботов уже не делают: видимо, у нас это нерентабельно. Был завод «Белробот», но он сейчас не функционирует.

Фото: onliner.by

Поэтому выпускников факультета распределяют в основном на заводы — обслуживать промышленных роботов, которые закупаются за рубежом. Есть вариант распределиться к частникам — заниматься моделированием, программированием, проектировать зерносушилки… Но роботостроения там нет.

— Это разочаровывает выпускников?

— Все зависит от мотивации. Многие абитуриенты, насмотревшись фильмов, хотят с ходу создать С-3PO и T-1000, приходят на факультет и понимают, что здесь нет «экшена». Эти разочаровываются еще во время учебы. Другие поступают сюда осознанно, насмотревшись видео о современном роботостроении, о том, как высоко это может подняться, но не знают, что отрасль в Беларуси не развита. Вот их рынок труда, наверное, разочаровывает. Зато с их дипломом можно рассчитывать на престижную, высокооплачиваемую работу, в которой можно легко найти утешение.