Британия представит предложение по «цене за Brexit» в декабре
- 19.11.2017, 22:23
Министр финансов Британии сообщил, что свое предложение страна представит к саммиту ЕС.
Великобритания внесет свои предложения по поводу суммы выплат по финансовым обязательствам в связи с выходом страны из состава Евросоюза к ближайшему саммиту ЕС, который состоится 14-15 декабря. Об этом заявил министр финансов Великобритании Филип Хаммонд, передает Reuters.
"Мы внесем наши предложения Евросоюзу ко времени проведения саммита", - сказал Хаммонд.
Также он подчеркнул, что Британия договорится, чтобы сделка была выгодна для британских налогоплательщиков.
Отмечается, что на прошлой неделе премьер-министр Британии Тереза Мэй встретилась с лидерами ЕС в кулуарах саммита в Гетеборге, чтобы попытаться разблокировать переговоры по Brexit относительно статьи выплат за выход из блока.
Май вновь сообщила, что она увеличит первоначальное предложение, которое оценивается примерно в 20 миллиардов евро (24 миллиарда долларов), что является примерно третьей частью того, чего хочет Брюссель.