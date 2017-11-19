Британия представит предложение по «цене за Brexit» в декабре 19.11.2017, 22:23

Министр финансов Британии сообщил, что свое предложение страна представит к саммиту ЕС.

Великобритания внесет свои предложения по поводу суммы выплат по финансовым обязательствам в связи с выходом страны из состава Евросоюза к ближайшему саммиту ЕС, который состоится 14-15 декабря. Об этом заявил министр финансов Великобритании Филип Хаммонд, передает Reuters.

"Мы внесем наши предложения Евросоюзу ко времени проведения саммита", - сказал Хаммонд.

Также он подчеркнул, что Британия договорится, чтобы сделка была выгодна для британских налогоплательщиков.

Отмечается, что на прошлой неделе премьер-министр Британии Тереза Мэй встретилась с лидерами ЕС в кулуарах саммита в Гетеборге, чтобы попытаться разблокировать переговоры по Brexit относительно статьи выплат за выход из блока.

Май вновь сообщила, что она увеличит первоначальное предложение, которое оценивается примерно в 20 миллиардов евро (24 миллиарда долларов), что является примерно третьей частью того, чего хочет Брюссель.