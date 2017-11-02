За 26 лет проезд в Минске подорожал в 1,3 миллиарда раз 13 2.11.2017, 7:45

3,742

А окупаемость общественного транспорта по-прежнему составляет около 30%.

Проезд в Минске снова подорожал, с предыдущего повышения цен прошло 11 месяцев. Во сколько тысяч раз проезд в столице подорожал за четверть века, что там с окупаемостью, когда мы уже будем платить полную цену? The Village Беларусь разбирался с цифрами и прогнозами.

Сколько раз и во сколько раз подорожал проезд?

Первое подорожание проезда со стабильных 5 советских копеек состоялось 2 апреля 1991–го. Всего с учетом нынешнего подорожания стоимость проезда менялась 55 раз, — в среднем получается раз в полгода. Чаще всего проезд дорожал в январе и ноябре: 12 и 11 раз соответственно.

При этом вот уже три года подряд проезд дорожает лишь раз в году. Больше всего подорожаний было в 1994 году: аж 5 раз, всего за год цена проезда выросла в 40 раз. В 1992, 1999 и 2011 годах проезд дорожал по 4 раза.

Самые крупные подорожания случались в апреле 91–го и в ноябре 92–го: сразу в три раза (с 5 до 15 копеек и с 1 до 3 рублей). А меньше всего талончик подорожал в сентябре 2011–го: всего на 5,4 % (с 900 до 950 рублей).

Всего с начала 1991 года проезд на метро подорожал просто колоссально: с учетом трех деноминаций — в 1 миллиард 300 миллионов раз.

Кто решает — поднимать цену проезда или нет?

Инициатива исходит от «Минсктранса»: они подают запрос о повышении цены проезда и сами рассчитывают новую предполагаемую цену. Мингорисполком готовит решение о внесении изменений в тарифы. Это решение должны согласовать все заинтересованные организации (например, «Столичный транспорт и связь»), юридическое управление Мингорисполкома, заместители председателя — и после этого его подписывает сам председатель.

Нынешнее подорожание — ожидаемое?

В целом, да. За последние восемь лет проезд дорожал каждый год хотя бы раз. Причем в 2014, 2015 и 2016 годах цену талончика поднимали аккурат под конец года.

Кроме того, за этот год чиновники уже дважды обещали, что проезд дорожать не будет. Белoрусы привыкли, что такие заявления обычно предшествуют росту цен. Уместно вспомнить старый анекдот:

— Откуда советские граждане узнают международные новости?

— Из опровержений ТАСС.

В марте министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак заявил, что в этом году цены на проезд расти не будут. А в сентябре во время прямой телефонной линии это подтвердил и заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович. Буквально через месяц Мингорисполком подписал указ о повышении цен.

А можно вообще не поднимать цену талончика?

Новейшая история показывает, что можно. Ровно два с половиной года, с 30 августа 2007 по 1 марта 2010, проезд в столице не дорожал совсем: талончик и жетончик стоили 600 рублей. Доллар за это время подорожал на 36 %.

За последние два года курс доллара вырос на 13 %, а цена жетончика выросла уже почти наполовину: с 4 500 старых рублей до 65 новых копеек.

Какая сейчас себестоимость проезда? Процент окупаемости растет или нет?

Министр транспорта Анатолий Сивак заявил, что по итогам 2016 года окупаемость пассажирских перевозок достигла 64,2 % при плане в 65 %. Но это по всей стране, а в Минске окупаемость традиционно ниже. Чиновники из Мингорисполкома утверждают, что городской электротранспорт Минска окупается на 38,5 %, автобусный — на 48,9 %, метро — на 57 %.

Уже много лет окупаемость наземного городского транспорта в Минске составляет 30–45 %, метро — 55–60 %. Сколько бы раз не дорожал проезд, все равно цена талончика сильно отстает от себестоимости.

Общественный транспорт хоть когда-нибудь окупался?

По данным The Village Беларусь, за всю историю независимой Беларуси такое было лишь единожды. Причем окупаемым было только метро, а наземный транспорт — нет. В январе 1996–го проезд подорожал до 1 500 рублей, а себестоимость одной поездки в подземке составляла 1 405 рублей. Себестоимость наземной поездки была вдвое больше, и в дальнейшем цена талончика/жетончика сильно отставала от уровня окупаемости.

Будем ли мы платить полную стоимость?

Будем, но неизвестно, когда. Еще в июле 2011–го, накануне получения кредита от ЕврАзЭС, в письме Правительства и Нацбанка РБ в адрес вице-премьера России Алексея Кудрина написали: «Тарифы на услуги пассажирского транспорта будут последовательно повышаться до уровня, обеспечивающего покрытие к концу 2011 года 70% затрат на их оказание, в 2012 году - не менее 85 %, в 2013 году - не менее 90 %».

В комплексе мер по реализации «Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016–2020 годы», утвержденных постановлением Совмина № 18, сказано, что в 2018 году планируется выйти на уровень окупаемости транспортных услуг в 80 % и поддерживать этот показатель в 2019–2020 годах.

Вариантов развития ситуации видится три:

Себестоимость проезда в Минске и Беларуси резко снизится за счет каких-то резервов и реорганизаций;

Стоимость проезда в стране резко вырастет, чтобы уровень окупаемости приблизился к запланированному;

Комплекс мер по реализации Программы так и не будет доведен до конца, и окупаемость останется на нынешнем низком уровне.

Проезд в Минске стоит дорого или нет?

Чтобы понять, дорогой у нас талончик или нет, надо сравнивать его стоимость с зарплатами и покупательской способностью. Прямое сравнение «в лоб» не всегда эффективно: средняя зарплата — весьма условный показатель, как и привязка к курсу доллара.

Например, в начале девяностых на 1 доллар можно было купить 300–400 разовых талончиков, но тогда и средние зарплаты в пару десятков долларов были обычным делом. Последние лет десять на доллар можно купить 3–4 полных талончика (с редкими всплесками до 5–8 талонов на доллар). Во время кризиса 2014-го одного доллара уже хватало лишь на два талончика, а сейчас снова на три.

Летом 2011–го на среднюю зарплату беларуса (без вычета налогов) можно было условно купить 1 980 жетончиков, на среднюю зарплату минчанина — 2 367 жетонов. В сентябре–2017 средняя зарплата в Беларуси составила 831,3 рубля, в Минске — 1 137,1 рубля. До нынешнего подорожания можно было себе позволить 1 385 и 1 895 жетонов соответственно. А теперь, с 1 ноября, еще чуточку меньше.