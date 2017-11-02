Приметы разных стран мира, которые вас удивят 2.11.2017, 20:59

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А вы верите в приметы?

Каких только предвещающих несчастье примет не бывает в различных уголках нашей планеты! Одни боятся просыпать перец, другие никогда не похвалят младенца, а третьи не стригут ногти после заката…

Telegraf.com представляет 25 примет разных народов мира.

В Чехии плохая примета – смешивать пиво

Если вы находитесь в Чехии (первой стране в мире по потреблению пива на душу населения), то не наливайте пиво в бокал, в котором уже есть пиво другого сорта, иначе с вами непременно случатся неприятности.

В Греции вторник, попадающий на 13-е число, считается плохим днём

Как американцы опасаются пятницы, 13-го, так греки с предубеждением относятся ко вторнику, особенно если он выпадает на 13-е число. Возможно, этой традиции положил начало вторник 13 апреля 1204 года (по юлианскому календарю), когда Константинополь пал под натиском крестоносцев. Однако это не единственный чёрный вторник в греческой истории: во вторник 29 мая 1453 Константинополь взяли турки-османы. Один из путешественников 19 века писал в своих путевых заметках, что по вторникам греки даже избегают бриться.

В некоторых странах Латинской Америки считается, что жениться во вторник – к несчастью

Суеверия, касающиеся вторника, есть и в некоторых странах Латинской Америки, вплоть до того, что название фильма «Пятница, 13-е» у них переводили, как «Вторник, 13-е». Об опасности вторника утверждается также в национальной поговорке: «En martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes», то есть «По вторникам не женись, не отправляйся в дорогу и не выходи из дома».

В Южной Корее нельзя болтать ногами

В Южной Корее детей учат не болтать ногами, иначе можно стряхнуть богатство и удачу.

В некоторых рыболовных районах Китая считается плохой приметой переворачивать приготовленную рыбу

По поверью, это может привести к кораблекрушению. Съев верхнюю половину рыбы, мясо с нижней половины достают палочками.

В отдельных уголках Европы считается, что нельзя зажигать сигарету от свечи, иначе у моряков будут неприятности

Существует даже такая моряцкая примета, что зажжённая от свечи сигарета – к смерти моряка. Откуда же пошло такое суеверие? Возможно, оно связано с тем, что моряки приторговывали спичками. Если же спички не нужны, то у моряка не будет денег.

Женщины в традиционных общинах Руанды не едят козьего мяса

Считается, что от него у женщины может вырасти борода.

В Италии плохая примета — перевернуть хлеб

В Италии считается плохой приметой положить хлеб вверх ногами, неважно, на стол или в корзину. Наиболее популярное объяснение заключается в том, что хлеб представляет собой тело Христа и к нему следует относиться с уважением.

В Швеции класть ключи на стол – к неприятностям

Почему? Потому что в былые времена женщины лёгкого поведения таким образом привлекали клиентов. Во избежание недопонимания добропорядочные люди старались не класть на стол ключи, отсюда и возникла примета.

В Таджикистане не принято передавать деньги из рук в руки

То же касается ключей, игл, ножниц. Их следует положить на стол, чтобы другой человек мог их взять.

На большей части Европы и западной части Азии считается плохой приметой вернуться домой с дороги за забытой вещью

Если вам абсолютно необходимо вернуться, то надо обязательно посмотреть в зеркало (а кое-где ещё и улыбнуться), прежде, чем выйти опять.

В Азербайджане просыпанные соль или перец сулят неприятности

Непременно начнётся ссора. Чтобы её избежать, следует насыпать сверху сахар, оставить на некоторое время, а потом убрать всё вместе.

Среди пенсильванских немцев бытует поверье, что женщина-гостья в первый день нового года несёт несчастье

Поверье, появившееся в начале 20 века среди пенсильванских немцев, гласит: если в новом году вашим первым гостем окажется женщина, то год будет неудачным. Если же мужчина, то наоборот. Также считается плохой приметой менять одежду или мыться между Рождеством и Новым годом (а если вы поменяете бельё между праздниками, то непременно покроетесь прыщами).

В Турции нельзя пить воду, в которой отражался лунный свет

Согласно приметам, опубликованным на сайте турецкого министерства культуры, у выпивших такой воды будут неприятности. Однако купаться в лунном свете можно, ведь на том же сайте написано: «Кто купается в лунном свете, тот будет сиять ярко, как Луна».

В Новой Англии 19 века считалось плохой приметой споткнуться о какой-либо предмет

В книге, опубликованной в Новой Англии в 1896 году, говорилось, что единственный способ избежать беды – вернуться к предмету и переступить через него снова. «Если вы споткнулись о камень, вернитесь и дотроньтесь до него» — говорится в тексте.

В Сербии нельзя хвалить младенца

Вместо этого вы обязаны сказать, что малыш некрасивый.

По одной из американских примет начала 20 века, все кухонные тряпки перед переездом надо сжечь

То же самое касалось тряпок для уборки. Таким образом, все несчастья, которые вы вытерли, не отправятся с вами в новый дом.

По уэльской традиции 19 века плохой приметой считалось стричь ногти малышу до 6 месяцев

Причём последствия варьировались от неприятностей вообще до обещания того, что такой ребёнок вырастет вором. Чтобы не стричь ногти младенца, матери надлежало их обкусывать.

В некоторых азиатских странах стричь ногти после заката – к беде

Предполагаемые объяснения варьируют от практичных – в темноте можно пораниться – до мистических – отделение ногтя в темноте может привлечь злых духов.

В некоторых странах Ближнего Востока нельзя щёлкать ножницами просто так

Сложно сказать, с чем это может быть связано.

В Новой Зеландии услышать крик бекаса не с той стороны – к беде

В Новой Зеландии есть суеверие, что крик бекаса за правым плечом сулит удачу, а за левым плечом – неприятности.

В Германии вы никого не должны поздравлять с днём рождения заранее

Это считается плохой приметой. Причём некоторые немцы весьма ярко живописали грядущие проблемы: «Моя бабушка говорила, что дети будут синими».

В некоторых частях Африки сова — символ беды

Считается, что появление этой птицы сулит плохие новости – неприятности, болезнь или даже смерть. Некоторые народы верят, что совы передают проклятия.

В Аргентине не принято запивать арбуз вином

По устоявшимся слухам, это может привести к смерти. Ну, или просто к несварению желудка.