Синоптики рассказали о погоде на неделю 20.11.2017, 12:10

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

На неделе температура в пределах нормы, к пятнице потеплеет.

В первой половине недели погодные условия на территории Беларуси будут определять воздушные массы, поступающие со Скандинавии, температурный фон будет близким к климатической норме. Но уже во второй половине недели к нам начнет поступать более теплый воздух с Атлантики и вновь потеплеет. Об этом tut.by рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.

21 ноября, во вторник, во многих районах Беларуси пройдут небольшие осадки, в основном мокрый снег. В ночные и утренние часы местами ожидается туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −4…+1°С, максимальная температура днем −1…+4°С.

22 ноября, в среду, ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных районах страны не обойдется без небольшого кратковременного снега. Температура воздуха минимальная ночью понизится до −1…−6°С, максимальная днем будет находиться в пределах −2…+3°С.

В четверг, 23 ноября, атмосферный фронт обусловит преимущественно по западной половине Беларуси осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах страны ожидается туман, слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью опустится до −1…−7°С, максимальная днем −3…+3°С; в западных районах будет теплее — ночная температура около 0 °C, во второй половине дня она повысится до +4…+7°С.

24 ноября, в пятницу, в отдельных районах страны пройдут кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Местами ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3°С, лишь по востоку при прояснениях воздух охладится до -7°С; максимальная температура днем −1…+5°С, по западу она повысится +6…+8°С.