Видеохит: В Китае уличный продавец устроил необычное шоу 1 20.11.2017, 17:33

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Видеоролик с китайцем набирает популярность в интернете.

Видеоролик, снятый в провинции Юньнань (Китай) ещё в 2016 году, только недавно появился в интернете и стал очень популярным.

Уличный продавец, торгующий пружинками-слинки, устроил для потенциальных покупателей целое представление, показав, какого мастерства можно добиться, развлекаясь с этими популярными игрушками, пишет 120.su.

Остаётся надеяться, что таланты мужчины принесли свои плоды, и ему удалось найти много желающих купить у него пружинку.