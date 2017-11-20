«Атлант-Телеком» передает все права и обязанности velcom 8 20.11.2017, 19:35

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Что изменится для абонентов?

Юридические лица «ТелеСеть» и «Велком АЦС» передали унитарному предприятию «Велком» все права и обязанности по договорам об оказании услуг электросвязи. Два сообщения об этом появились на сайте оператора связи.

Напомним, компания «Велком АЦС» появилась после слияния оператора фиксированной связи «Атлант Телеком» с velcom. Последние месяцы она продолжала использовать бренд «Атлант Телеком». ООО «ТелеСеть» предоставляло услуги связи под брендом «Атлант Телеком» в Гомеле.

С 1 декабря 2017 года оба юридических лица реорганизуют: с этого дня услуги абонентам будет оказывать УП «Велком». Услуги продолжат оказывать «на условиях и в объеме, предусмотренных договорами об оказании услуг электросвязи, заключенными абонентами с „Велком АЦС“ или „ТелеСеть“». И кое-что для абонентов изменится.

Теперь velcom будет приостанавливать оказание услуг «в случае несвоевременной оплаты оказываемых услуг». Ранее провайдер мог так делать, только если абонент платил не вовремя два месяца подряд. В новом договоре прописано, что провайдер не несет ответственность за временные сбои в работе сети связи (до 48 часов).

Еще один новый пункт в договоре: компания имеет право «размещать любую информацию, сопутствующую обслуживанию клиента в компании, а также информацию рекламного характера на информационных каналах, принадлежащих компании, передавать эту информацию по абонентским номерам и контактным данным, предоставленным клиентом, как в период действия договора, так и после его прекращения».

Компания получила право «открывать доступ к услугам, не включенным в действующий набор услуг клиента, предварительно разместив об этом уведомление на официальном сайте компании».

«Мы открываем клиентам доступ (техническую возможность подключения) к новым услугам, если такие появляются, — пояснили в velcom. — При этом выбор, пользоваться услугой или нет, остается за клиентом. Компания никогда не подключает клиентам услуги в одностороннем порядке».

Кстати, ранее в ноябре velcom объявил о начале строительства высокоскоростной сети по технологии GPON в Боровлянах, Новой Боровой, поселках Лесной и Копище. Квартиры планируют подключать в первом квартале следующего года.

Напомним, «Атлант Телеком» предоставляет доступ к интернету на основе технологий Ethernet и ADSL, а также комплекс услуг, в том числе кабельное и цифровое телевидение (IPTV), облачный видеомониторинг, проектирование, построение и обслуживание локальных сетей, предоставление общественных публичных сетей Wi-Fi, лицензионную антивирусную защиту и другое.

30 ноября 2016 года оператор сотовой связи velcom объявил о покупке компании «Атлант Телеком». Тогда сообщалось, что ведущие специалисты обеих компаний будут постепенно объединяться в одну команду, повышая уровень компетенции в своей зоне ответственности.