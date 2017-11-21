Максим Винярский: Систему поменяем, если будем постоянно давить 21.11.2017, 11:50

Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Нельзя молчать, когда ты видишь, что в стране происходит какая-то несправедливость.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский - участник практически всех акций протеста. Его постоянно наказывают штрафами или «сутками» административного ареста, но это не останавливает человека, который решил таким образом выражать свою гражданскую позицию.

Максим Винярский рассказал сайту palitviazni.info о времени, проведенном в Центре изоляции правонарушителей, протесты и уровень репрессий:

- Около двух месяцев я провел на Окрестина за участие в различных мероприятиях. Как там приходилось? Если ты выходишь против власти, то должен быть готов к тому, что могут отправить далеко не в санаторий. К слову, ничего страшного в Центре изоляции правонарушителей нет. Естественно, не очень приятно, когда у тебя забирают время, нарушают планы. Но даже там можно найти методы, чтобы отстаивать свои права, права коллег и даже права тех незнакомых, кто с тобой рядом в камере.

- А какое отношение к «политическим» у сотрудников Центра изоляции правонарушителей?

- Руководство последнее время запрещало передавать канцелярские принадлежности, еще что-то, но в то же время не могу сказать и о каком-то особенно плохом отношении. Они считают, что выполняют свои функции, делают то, что им приказали. А наше дело - не забывать им напоминать, что всем тем незаконным действиям, которые делаются, в свое время будет дана соотносимая правовая оценка.

Но, повторюсь, не могу сказать, что на Окрестина какие-то очень уж плохие условия содержания, и что меня там сильно преследовали.

- За год вы провели в камерах изолятора около двух месяцев. Что за публика была все это время рядом с вами?

- Разные люди. Те, кого задержали нетрезвыми, кто попал на "сутки" из-за каких-то семейных скандалов или краж из магазинов. Но хочу отметить, что все они жалуются на милицию. В некоторых случаях милиционеры дописывали сидельцам изолятора несуществующие нарушения закона, и это, естественно, возмущало людей. Многие просто оказались, что называется, не в том месте и не в то время. Пришел, скажем, человек на квартиру, которая находится под наблюдением сотрудников милиции, его задерживают "на автомате". И если не находят, как оправдать свои действия, отправляют на "сутки".

Многие жалуются, что нет никакого суда, что милиционеры фактически договариваются с судьями, а потому оправдать себя практически невозможно. Зачем тогда такие спектакли устраивают, если есть предварительные договоренности? Пусть бы и в самом деле сразу в РУВД выписывали штрафы и сутки административного ареста. Такие белорусские реалии, о которых все знают. Самое интересное, что потом этих самых судей и милиционеров на европейские деньги будут учить правам человека. Сто лет им эти права не нужны! Они не выполняют даже те законы, которые есть в стране. После отмены власти эти законы надо менять, но и сегодня они не действуют.

- А как сидельцы в Центре изоляции правонарушителей относятся к "политическим"?

- Абсолютно дружелюбно, хотя все зависит и от контингента на конкретный момент. Но, как уже говорил, большинство обижено на власть и обижено абсолютно по делу. Там редко встречаешь человека, который бы сказал, что доволен сегодняшней белорусской системой. И дело не в том, что туда попадают, как говорят, "асоциальные элементы". Закон должен быть один для всех. А справедливости нет, и это ощущают все. И бомжи, и "политические", и обычные белорусы, которые живут своей обычной жизнью, но также попадают в ситуацию, когда власть дает им ногой под одно место.

- Сейчас политические активисты получают штрафы и сутки ареста, поэтому некоторые считают, что уровень репрессий в стране значительно снизился. Согласны ли вы с этим?

- Тот, кто говорит, что сегодняшний уровень репрессий снизился - это люди, которые с этим уровнем не сталкивался, а, возможно, о чем-то почитал в Интернете. "Борцов на диване" сегодня в Беларуси огромное количество.

Но давайте проанализируем, с чем имеем дело. Не закрыто громкое уголовное "дело патриотов", по нему продолжаются какие-то действия, и, скорее всего, ребятам будут приговоры. Правозащитниками официально признаны два политических заключенных - Дмитрий Полиенко и Михаил Жемчужный, которые до сих пор находятся за решеткой. Кроме того, есть политически мотивированные приговоры. Поэтому говорить, что в стране нет репрессий, способны только политики-имитаторы. Есть и такие, кто хочет занять нишу "договороспособной оппозиции".

Таким людям я бы посоветовал подсчитать количество административных дел (штрафов и арестов), которые были после 25 марта этого года.

- Но Запад, по-видимому, доволен и тем, что есть...

- Так Западу правильно нужно ситуацию подавать. Другой вопрос: люди сознательно в заблуждение вводят европолитиков либо по глупости? Хотя результат один и тот же.

- Вы выходите практически на все акции протеста. Это такая принципиальная гражданская позиция?

- Безусловно. На мой взгляд, нельзя молчать, когда ты видишь, что в стране происходит какая-то несправедливость. И чем больше людей будет занимать такую активную позицию, тем меньше будет согласных молчать и скрывать свое недовольство.

Эту систему можно заставить меняться только при постоянном на нее давлении. В белорусской оппозиции не все понимают, что, если ты уступаешь, то отобрать свои прежние позиции будет куда сложнее. И чем больше будешь уступать системе, которая на тебя давит, тем тяжелее будет обратный путь.