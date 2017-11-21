В Гродно дворняги загрызли стадо коз 2 21.11.2017, 22:43

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Проблемой беспризорных животных местные жители обеспокоены не на шутку.

Как сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ, стая диких псов местом своего обитания выбрала окраину города.

Только за эту осень местные жители не досчитались 9 коз. Агрессию четвероногие проявляют и по отношению к людям.

Пять мертвых коз – такая кровавая картина на утро ждала Ивана Каленика. Отчетливо видны раны от укуса зверя и следы лап на земле. А на молочно-козьем бизнесе можно поставить крест. Кто автор жестокой расправы, мужчина не сомневается. Ведь случай не первый – летом на месте коз были куры.

Иван Каленик, житель Гродно:

- Выхожу, значит, из дома в 6 часов утра, слышу лай собак. Я к сараю. А они разодрали крышу сверху. Они уже выскакивают оттуда, с сарая. И захожу, открываю, а там уже пять коз.

Переживает за своих рогатых кормилиц и Эдвард Кирчук. Стаю бездомных собак рядом с домом он видит ежедневно. А недавно и сам стал жертвой нападения дворняг. Но повезло, отделался испугом.

Проблемой беспризорных животных местные жители обеспокоены не на шутку. Боятся сами угодить в когти одичавших собак.

Эти вилы стоят не просто так. Собаки могут наброситься, поэтому держу наготове постоянно вилы.

Франц Почебут, заместитель директора Гродненского государственного унитарного производственного предприятия «Спецавтохозяйство»:

- В соответствии с законодательством разрешено применять только сети, петли и сачки.

Правда, с проблемой бездомных животных такими методами не справиться.

Какие силы еще нужны сотрудникам коммунальных служб, еще предстоит серьезно подумать. Там обещают все же приложить максимум усилий. А между тем местные жители настроены решительно: если ситуация не изменится, они объявят собакам свою войну.