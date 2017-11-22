«Хотели показать, что мы не сломлены» 22.11.2017, 18:20

1,553

Белорусский тренер рассказал, как вывести в высшую лигу команду, с которой сняли десять очков.

На прошлой неделе закончились матчи первой лиги футбольного чемпионата Беларуси. Одним из новичков элитного дивизиона станет молодой минский клуб «Луч» под руководством амбициозного тренера Ивана Биончика. Tut.by расспросил специалиста о выходе в элиту, истории с договорными матчами и перспективах на будущее.

«Даже сейчас давать оценку деятельности „Крумкачоў“ не совсем правильно. Это не мое дело»

После санкций федерации сезон-2017 банда Биончика начала с пассивом в «минус 10» очков. И уже в начале второго круга начала выбиваться в лидеры Первой лиги. Сам триумфатор не видит ничего удивительного.

— Никакой бравады не было, я трезво оцениваю все то, что мы сделали. Но всегда хочется ярче и качественнее выступать. С большего, «Луч» может быть доволен. Результат подкреплен уверенной игрой и теми задачами, которые я ставил перед самим собой. В первой лиге сразу шесть команд заявляли о готовности побороться за чемпионство: «Луч», минское «Торпедо», «Смолевичи-СТИ», гомельский «Локомотив», «Белшина» и «Энергетик-БГУ». Помимо этого, «Лида», «Барановичи» и «Орша» намеревались втиснуться в призовую тройку.

Путевка в высшую лигу была завоевана «Лучом» еще до матча последнего тура с минским «Торпедо», но «часовщики» решили этим не ограничиваться.

— Конечно, нам хотелось обыграть «Торпедо». Вопрос первого места стоял очень остро. При этом была стопроцентная уверенность в том, что у «автозаводцев» мы выиграем. Материал по соперникам на последнем игровом отрезке собирали месяца два, поэтому и знали, что и как делать в определенном матче. В общем, было много сведений, которые нужно было грамотно использовать в недельном микроцикле.

Возможно прозвучит слегка некорректно, но даже перед матчем с «Осиповичами» некий мандраж присутствовал. Просто не хотелось допускать ошибок. Повторюсь, на последние девять игр был четкий план, адаптированный под команды соперников. Итог виден: вряд ли бы «Луч» так часто фигурировал в прессе, если бы мы заняли не первое место. Я сам спортсмен и понимаю, что прицел на второе место или обговоренную зону комфорта подрезает амбиции футболистов. Например, БАТЭ, «Динамо» и «Шахтер». Никто не хочет быть вторым, а тем более третьим, у нас так же. Заняв второе место, я бы не сильно расстроился, но все же работа была бы не выполнена на 100 процентов. Считайте это моим профессиональным перфекционизмом.

Зимой этого года специалист кратковременно засветился в «Крумкачах». Тогда босс «воронов» Денис Шунто искал нового рулевого вместо Олега Дулуба, отправившегося руководить львовскими «Карпатами», но в итоге команду возглавил украинский специалист Владимир Пятенко.

— Знаю, эту тему обойти тяжело и, если честно, то я сторонник некой джентльменской этики. Проблема не в «Крумкачах», а в моем решении, — говорит тренер. — Еще раз заявляю, что конфликта не было. Скорее, нормальная рабочая атмосфера, свойственная команде Высшей лиги. Как раз удалось выиграть у минского «Динамо», поэтому историю с «воронами» не могу назвать чем-то плохо повлиявшим на меня лично. До сих пор общаемся с Денисом Шунто, хотя это громко сказано. Здороваемся и прощаемся, не более того. Даже сейчас оценивать работу «Крумкачоў» не совсем правильно. Это не мое дело. С нынешним тренером команды Алексеем Кучуком мы вместе в ДЮСШ занимались, он знает свое дело.

«У белорусов хроническое недовольство всем. От погоды и футбола до любых мелочей»

По словам экспертов, «Луч» — одна из немногих команд первой лиги, которой не чужда комбинационная игра. У коуча свое мнение на этот счет.

— Такой футбол непривычен для белорусских реалий. Что-то похожее показывали БАТЭ и «Слуцк» в первом круге. Да, я хочу, чтобы мои команды играли в тот футбол, который нравится болельщикам. И это игра с комбинациями, грамотными решениями в линиях и зрелищными действиями спортсменов. Мне кажется, человек приходит на трибуну, чтобы увидеть что-то в этом духе.

На данный момент в составе «часовщиков» всего несколько поигравших в элите футболистов, костяк — молодежь, пришедшая в команду вместе с Биончиком.

— Во-первых, пока рано судить о нашей боеспособности в высшей лиге, ведь впереди предсезонка. Есть 10-11 недель, чтобы хорошо подготовиться. Во-вторых, нужно время на адаптацию к такому соревнованию. Я имею в виду и клубу, и футболистам, и лично мне. Не стоит форсировать процесс.

С другой стороны, какие имена хочет видеть болельщик? У нас есть Лукашевич, разве это не имя? Не видели — придите посмотрите. Человек интеллектуал, играет в хороший для первой лиги футбол. Тот же Козлов — настоящий бриллиант. Счастье, что такие футболисты играют у нас. Тот, кто был на играх, не даст соврать, что у «Луча» потрясающие фланги. Каплунова, например, сравнивают с Дани Алвесом. И не просто так же. В синеокой вообще нечасто услышишь похвалу в адрес исполнителя. Я к тому, что у белорусов хроническое недовольство всем. От погоды и футбола до любых мелочей. Лень поднять пятую точку и прийти на стадион в центре города, в чем вопрос? Чтобы давать оценку, нужно посмотреть для начала.

По регламенту АБФФ для участия в элитном дивизионе нужно несколько молодежных команд и дублирующий состав.

— С этим проблем нет, — уверяет Иван Сергеевич. — Сейчас дублеры на отдыхе. Детско-юношеские команды функционируют, играют в чемпионатах по возрастам. Пару недель назад лично наблюдал за одним из коллективов с трибуны. Здорово, если дубль и лицензия принимают игровую модель первой команды. В стране считанные коллективы работают в унисон со своей молодежкой. «Динамо-Минск», БАТЭ и «Минск» — все, пожалуй. Это с моей точки зрения, ведь я не следил детально за высшей лигой сезона два. Некоторые игры видел, потому что нужен был информационный багаж для прихода в «Крумкачы», но после ухода переключился на другой турнир. В первой лиге знаю каждую команду и тренера, игровые возможности футболистов, ведь мы недавно пришли оттуда. С «вышкой» так тесно я еще не переплетался.

Подопечные Ивана Биончика отмечают сложность заданий на тренировках, ведь понять их с первого раза удается не сразу.

— Постараюсь объяснить на примере условной команды «А». Чтобы обыграть ее, нужен анализ действий соперника. Затем мы смотрим, есть ли у нас в арсенале задания, помогающие нам раскрутить подготовку. Если нет, то тренерский штаб их разрабатывает. Не для того, чтобы лишний раз нагрузить голову и организм игрока — все действия нацелены на победу. Упражнения, как правило, нацелены под определенную группу спортсменов. Проще говоря, с оглядкой на позицию на поле. В зависимости от ситуации, исполнитель показывает свои лучшие качества или, наоборот, заставляет соперника ошибиться.

Сейчас меня немножко расстраивает, что не все схемы игроки понимали до конца. Такие заявления я воспринимаю с отрицательным посылом для себя. Если бы все понимали установки на 100 процентов, отрыв от второго места составил бы 15-30 очков.

«В структуре клуба виновных в „договорняках“ больше нет. Обошлось без драк и поножовщины, просто уволили»

В прошлом году футбольный клуб «Луч» оказался замешан в крупном скандале, связанном с договорными матчами. Бывший тренер-администратор команды Юрий Сыроквашко был приговорен к трем годам ограничения свободы, а некоторые футболисты получили крупные денежные штрафы. Клуб лишили бронзовой медали. Сезон-2017 опальные подопечные Ивана Биончика начали с минус 10 очками в таблице.

— Для меня эта ситуация неприятна, скажу сразу. И, конечно, она не могла позитивно отразиться на структуре «Луча». Затронуто доверие ко многим футболистам. Для меня немыслима работа без уверенности в ребятах и их действиях на поле. В те дни я слабо воспринимал футбол вообще. Какой смысл в работе, если она рассыпается буквально на глазах. Задержания конкретно поставили в тупик. Не знаю, как в тот момент нашел в себе силы продолжить. Наверное, на то он и спортсмен, чтобы не опускать руки, — вспоминает тренер.

По словам специалиста, серьезных мыслей покинуть «Луч» не возникало.

— Уйти из команды означало бросить тех ребят, которые не виновны и хотят играть. Помахать рукой — показать всем, что меня сломали и растоптали. Мог бы пройтись ураганным пламенем по игрокам, но не стал. Почему-то у нас ментально заложено оскорбление ближнего. Что бы он не совершил, человек остается человеком. Я не хочу сочинять, ведь серьезно не помню, что сказал парням. Зато у меня отпечаталась в памяти следующая игра с «Оршей». Было огромное желание преуспеть, показать, что мы не сломлены. Упоминая об этой истории, мы в очередной раз связываем имя клуба с «договорняками», а ведь и положительных моментов предостаточно. Что касается виновных, то в структуре клуба их нет. Обошлось без драк и поножовщины, просто уволили.

«Может, будем ходить домой к каждому болельщику и готовить ужин»

В свободное время Иван Сергеевич занимается нетипичным для белорусских тренеров хобби — чтением.

— Опять-таки, я не считаю себя заядлым книголюбом. Да, я люблю читать, но если бы знал, что будет такая реакция, то никому бы не говорил. Книги чисто для себя. Химия и биология — это специальная литература, нужная в профессии. Тот же вопрос энергообеспечения клеток в организме у меня вызывает интерес. Анатомия и физиология тоже лишними не будут. В «Луче» тренер занимается как футбольной составляющей, так и психологической. Исторические романы читаю для души. Думаю, что прошедшие события влияют и на сегодняшний день, и на завтрашний. У меня есть друг-писатель, он какое-то влияние оказывает. Вообще, уверен, что многим нашим тренерам не чуждо чтение.

Чемпионский сезон команда Ивана Биончика провела бок о бок с преданной фан-базой. Средняя посещаемость матчей — 400 человек. Для минора цифра приличная.

— Может, будем ходить домой к каждому болельщику и готовить ужин (смеется). Или посадим всех на воздушный шар.

«В свободное время можно и балки грузить, и стриптиз танцевать. Почему нет?»

В октябре этого года первая лига снова замелькала в СМИ. На этот раз под прицел спортивного сообщества попала твиттер-переписка комментатора «Беларусь 5» Владислава Татура и пресс-атташе «Крумкачоў».

— Мнение этого человека на меня никак не влияет. Мне, чтобы сравнить первую лигу и «вышку», нужно для начала отработать в элите сезон. Ходил ли этот человек на игры, чтобы говорить, мол, первая лига — это не турнир. Ну есть у нас такой чемпионат, значит нужно его освещать в прессе. Слабая лига? Так давайте разберемся, наша она или нет. Не хватает целого пласта работы в этом направлении. Про минор банально не говорят, ссылаясь на малый интерес со стороны читателей. Думаю, для условных Осиповичей участие клуба в таком турнире уже событие.

Во время матчей на скамейке запасных можно увидеть директора клуба Дмитрия Карповского.

— Рабочие отношения, не более чем. В неформальной обстановке мы сядем и пообщаемся, но рабочие вопросы решаем с оглядкой на профессиональную принадлежность. Дмитрий воспитанный человек и не влезает в тренерскую кухню. Карповский пока занимается решением вопроса со стадионом, пока прицеливаемся на СОК около станции метро «Академия наук».

По негласному закону минорных соревнований часть команды совмещает работу и спорт. Тренера этот факт не пугает.

— В мое время и в высшей лиге были ребята, которые совмещали виды деятельности. Причем многие играли в стартовом составе. Просто тогда это так не афишировалось. Если футболист выполняет все требования и ему не мешает другая работа, то проблем нет. В свободное время можно и балки грузить, и стриптиз танцевать. Почему нет? Но когда игрок придет на тренировку, он получит ту же нагрузку, что и партнеры. Бывает, подходят со словами, мол, дальше нет возможности совмещать. Пока все отдают предпочтение футболу. И небезосновательно, между прочим. Руководство уже утвердило размер зарплат, и они будут увеличиваться по мере успехов клуба.