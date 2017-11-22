«Это благодаря плану товарища Русого рабочий химзавода убился в коровнике» 6 22.11.2017, 19:03

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Такое у нас положение в сельском хозяйстве: детей душат автомобилями на картошке, а с крыш падают люди.

В правительстве прописали план развития аграрной отрасли до 2020 года, который с легкой руки вице-премьера Михаила Русого получил название «три по тысяче», пишет zautra.by.

— На каждого жителя страны будет приходиться по 1000 литров молока в год, по тысяче килограммов зерна и по тонне картофеля, — пояснил вице-премьер. — Этого реально достичь. А увеличение объемов производства принесет в страну дополнительные деньги.

Оправдан ли оптимизм Русого и надо ли вообще белорусам столько продовольствия?

Залесский: В Австрии полтонны зерна на человека производят — и ничего: хватает и коровкам, и свинкам, и австрийцам с австрийками

Экономист Михаил Залесский увидел в программе правительства отголоски коммунистических методов. По его мнению, вопрос не в том, сколько производить, а как. В качестве примера он приводит Австрию.

— Знаете, сколько зерна собирают на человека эти австрийцы? Полтонны. И у них и коровкам хватает, и свинкам, и австрийцам с австрийками, еще и остается. Они и лес так режут аккуратно, и все остальное делают с умом, — поясняет эксперт. — Что же касается Беларуси, то у нас граница продовольственной безопасности по зерну 320 кг.

Михаил Залесский напомнил, что еще князь Всеслав Чародей сделал попытку определить границу продовольственной безопасности.

— Князь выдал два таких больших постановления по сельскому хозяйству. Первое: чтобы кидали раз в три года пуд гноя на квадратную сажень. Второе, чтобы приходилось не менее 20 пудов жита на каждого человека в год, — отмечает эксперт. — А в энциклопедии Брокгауза и Эфрона мы можем прочитать, что в Речицком повете сельчанин, у которого было 10 коров, считался бедным. В среднем было по 30 коров на хозяйство. Это было в 1900-м году! До того, как победила Великая Октябрьская социалистическая революция. Только в те времена знали, что делать с этим молоком.

Сейчас, считает экономист, планы правительства мало осуществимы. Даже сегодня в отрасли ощущается нехватка людей, которые могли бы производить продовольствие в таком объеме. По крайней мере, при существующей системе и подходах к сельскому хозяйству.

— Русый почему-то не сказал, кто это все будет делать. У нас каждый четвертый занятый в сельском хозяйстве — алкоголик. А почему? Потому что это не собственник. Это не человек, который распоряжается продуктами своего труда, — поясняет экономист. — И это благодаря плану товарища Русого рабочий химзавода упал и убился в коровнике. Такое у нас положение в сельском хозяйстве, что детей душат автомобилями на картошке, а с крыш падают люди, которые к этому сельскому хозяйству никакого отношения не имеют. Много людей с химзавода упали с крыши в Румынии, Швеции, Болгарии, Греции или в Штате Мичиган? А сколько детей в США, выгнав из школы, задавили на уборке картошки?

По мнению экономиста, проблема заключается не только в том, чтобы произвести продукты в указанном объеме, а еще и в качестве этого продукта.

— Почему наши продукты в России разворачивают? — задается вопросом эксперт и приводит пример: — В Британии с 1934 года была принята программа на 50 лет. Первый год они просто учили тому, чтобы бабы мыли подойники, второй год учили подмывать корове вымя. А уже на третий год мастит у коров сократились на 20%. А у нас коровы стоят по вымя в говне, болеют маститами и все, что мы делаем — это берем большой шприц, как у доктора Айболита, и впендюриваем антибиотики, что аж рога скручиваются в спираль. А потом наши дети пьют это молоко и эти антибиотики. Дьявол в деталях.

Между тем, Михаил Залесский считает, что Беларусь имеет все возможности производить больше молока.

— В Израиле, посмотрите, пустыня, а надои там выше. И в Финляндии, несмотря на холод. Да, у нас в последнее время коровы неплохо стали доиться – лучше, чем во времена Машерова. Но если бы разрешили это людям самим делать – вот были бы молочные реки да кисельные берега! Только что с этим молоком делать? Где рынок для нашего молока?

Не лучше обстоит и ситуация с зерном. Даже производство тысячи килограмм не позволит Беларуси отказаться от импорта.

— Чтобы делать макароны, булочки, печенье, торты, хлеб, нам нужно зерно с большим содержанием клейковины. Это южное зерно, произрастающее от Венгрии и дальше до Италии, — поясняет эксперт. — У нас же фуражное зерно, на котором мы можем растить свиней, коров, быков. Только нам ведь никто не обещает, что говядина станет в два раза дешевле. Да, все можно производить и по тысяче, и по две. Только продавать мы будем по той цене, по которой у нас это будут покупать. А вот как будут соотноситься себестоимость и качество – это для меня вопрос без ответа.

Злотников: Чем больше мы произведем, тем более нищими будем

Экономист Леонид Злотников считает, что подобные планы правительства могут больше принести убытков, нежели прибыли.

— Могу сослаться на экс-министра сельского хозяйства Леонида Русака, который еще в 2007 году писал, что мы от экспорта продовольствия получили убыток за год 1 млрд. долларов, — приводит цифры эксперт. — Степень убыточности нашей продукции плавает, в зависимости от цен на мировом рынке. Вот если взять, например цены на сливочное масло, то все знают, что прошлые годы это масло было довольно убыточное. То есть, если мы на мировом рынке брали по 4 доллара, то самим его производство доставалось по 7-8 долларов. Выходит, чем больше мы произведем этого масла, чем больше его вывезем, тем более нищая будет страна.

В качестве еще одного примера экономист привел говядину, 100 тысяч которой год назад Беларусь экспортировала в Россию.

— Степень убыточности производства этой говядины в колхозах-совхозах в прошлом-позапрошлом году была 30%. То есть, колхозы производят говядину, это производство не окупается, они нищают, а государство потом их спасает. А ведь это само государство дало колхозам задание, — поясняет эксперт. — Если люди не экономисты, то они могут такого натворить и указать произвести еще больше того, что дает нам убытки.

Решить проблему, по мнению экономиста, могли бы свободные цены. Однако в сельском хозяйстве почти все закупочные цены диктуются сверху.

— Цены показывают эффективность того или иного продукта, поэтому они должны быть свободными, — поясняет эксперт. — Проблема в том, что у нас никто не считает эффективность производства. Сама постановка вопроса, когда указывают, сколько тонн, сколько литров, говорит о том, что у нас нет экономики. Нам нужно производить не тонны, не килограммы, не литры, а зарабатывать деньги. А так это плановое хозяйство и социализм, чья неэффективность давно доказана. Достаточно посмотреть на Кубу, Северную Корею, Венесуэлу.

Экономист уверен, что не государство, а бизнес должен решать, сколько и чего производить. И в зависимости от выгоды планировать будущее производство.

— Бизнес сам разберется. Если не отбил «бабки» за 4-5 лет, то и не будет этим заниматься. А государство должно планировать другие вещи, типа атомной станции. А у нас и с атомной станцией так же. Власти сказали: ну вот построим, нам надо, а теперь не знают, куда девать эту энергию. Вот вам пример планирования от фонаря, — подытоживает Леонид Злотников.