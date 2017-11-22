«Не бита, не крашена, машина - ласточка» 7 22.11.2017, 20:56

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Минчанин заплатил автоподборщику, а тот нашел ему проблемную машину.

Минчанин решил купить машину и обратился к профессиональному автоподборщику. Тот авто выбрал, заверил, что по нему никаких проблем, «один хозяин за восемь лет, ласточку он холил и лелеял: машина — мечта»! Чем история обернулась для автовладельца и как не попасть в похожую ситуацию, читайте в материале tut.by.

«А кондиционер не запускается, потому что на улице холодно»

Константин из Минска подыскивал авто для себя и воспользовался популярной услугой по подбору машины. Профессионал проверяет кузов, ходовую часть, двигатель, подвеску, загоняет авто на проверенное СТО, сбивает цену и всячески содействует покупке хорошей машины. В реальной жизни все немного по-другому.

— Я разбираюсь в компьютерах, в космосе, но не в машинах! Поэтому я нашел по поисковику в социальной сети фирму «Сан Саныч» (зарегистрирована в Пинске. — Прим.), почитал отзывы о них — плохих не было — и связался со специалистом, — рассказывает Константин.

Костя оговорил с подборщиком, чего он ждет, на какую сумму рассчитывает и какие предъявляет требования.

— Я готов был купить машину даже у перекупа, не было барьера «только не у них». Куда важнее было купить авто без проблем по кузову или ходовой части. Времени ездить на смотрины у меня тоже нет, поэтому за меня все это делал профессионал… Ну по крайней мере я так думал, — говорит парень.

После поисков Косте предложили Renault 2005 года выпуска, с объемом двигателя 1,9, серебристый металлик.

«Машина живая, проблем нет, один хозяин в Беларуси за последние восемь лет, есть документы о произведенном ремонте (таких документов у 12-летней машины оказалось почему-то всего два. — Прим.)», — так сказал подборщик.

Не поленитесь заглянуть в документы

— Машина показалась мне лучшим вариантом из всех, что я видел. И хоть были моменты, которые меня смущали, но меня убедили, что все в порядке. И на все вопросы «почему не закрываются ручки, почему расшатана торпеда отвечали, мол, «ну что ты хочешь? Машина же старая, 2005 год! А кондиционер не включается, потому что на улице холодно».

Еще при осмотре Костя заметил, что цвет авто отличается на разных элементах кузова. Крашеный автомобиль — это всегда подозрительный признак, часто это указывает на то, что машина побывала в ДТП. Иногда автомобиль красят, если он сильно (очень сильно) поцарапан. Поинтересовался, оказалось, что жена продавца (на нее была записана машина. — Прим.) наехала на столбик, почему был крашен капот — «потому что были сколы и царапины». Такое объяснение Костю устроило.

Также подборщик съездил вместе с продавцом на СТО, но каких-либо отчетных документов о состоянии авто он не взял, а «все запомнил». При этом никакого акта осмотра, никакого типового договора специалист по подбору так и не оформил. Лишь выдал квитанцию об оплате услуги. Не насторожил подборщика и тот факт, что у 12-летней машины было всего два документа о ремонте.

Косте машина понравилась, и он согласился на покупку. Лишь после покупки Костя понял, что с машиной что-то не так.

— Как оказалось позже, подборщик свою работу не выполнил. Мало того, выходит, он даже не сбрасывал цену с машины. Цена в объявлении была 5850 долларов. Он спросил при первом осмотре, сколько хочет за нее продавец. Владелец сказал 5600, но без дополнительных колес. За колеса хозяин авто попросил еще 200 долларов. И больше не торговался. Еще сотню долларов сторговал я сам. По его словам, у автомобиля был один владелец в Беларуси, и особенных проблем не имел. То есть человека вообще не насторожило то, что по документам автомобиль встал на учет за месяц до того, как машину купил я.

Костя обратил внимание, что в автомобиле не было запаски. Возможно, ее просто забыли положить после ремонта, а возможно — забрали себе.

Отсутствуют крепления — значит, машину разбирали

После покупки Константин начал изучать документы. Выяснилось, что у автомобиля был не один владелец в Беларуси, а целых три.

— С 12 августа 2008 года машина приехала в Беларусь и была куплена. В 2009 году ее перепродали, ею хозяин владел до октября 2017 года (восемь лет), а затем он попал в жесткую аварию и срочно продал ее перекупу за 4200 долларов. У него машину взял я.

В аварии у автомобиля были повреждены несколько элементов: задняя дверь, задний бампер, заднее крыло, передний бампер, переднее крыло и капот. Все это либо менялось, либо красилось.

Обратите внимание на черный треугольник — это настоящий цвет двери багажника

Костя связался с «Сан Санычем» и высказал свою претензию по поводу их работы — он ведь хотел авто без аварийного прошлого.

— Мы очень долго переписывались (скрины переписки есть в редакции). Меня пытались убедить, что машина прекрасная, а то, что они не нашли, просили «понять и простить», ведь они не экстрасенсы и не могут сказать, что было с машиной.

Опытный подборщик всегда проводит компьютерную диагностику авто

«Мне ответили примерно следующее «мы работу свою выполнили и возвращать деньги не планируем, но можете пойти на улицу и всем подряд рассказать, что наш сотрудник накосячил», — к такому выводу в итоге пришли в переписке Костя и «Сан Саныч». — Я хочу, чтобы как можно больше людей узнали о том, как не надо выбирать себе подборщика авто, и не повторяли моих ошибок.

Версия «Сан Саныча»: Значит, мы не убедили покупателя, что автомобиль хороший

Владелец ИП «Сан Саныч» представился Игорем. О ситуации с подбором авто он наслышан.

— Мой работник, который занимался подбором авто, не смог объяснить владельцу, что 12-летняя машина уже не может быть в идеальном состоянии. Если клиент остался недоволен, значит, это наш недочет в работе. Что касается документов, которые мы выдаем при оказании услуги, то при регистрации в налоговой г. Пинска мне сказали, что я могу работать, имея только лишь квитанцию, чтобы выдавать ее клиенту при получении денег. Ее я и выдал по окончании работ. Никакого договора об оказании услуги я не представлял.

На горячей линии Министерства по налогам и сборам подчеркнули, что предприниматель отчасти прав. Оказание услуг — подбор авто — должно сопровождаться заключением типового договора между заказчиком (клиентом) и исполнителем (ИП) либо в письменной, либо в устной форме. В договоре прописываются (оговариваются) условия оказания договора, сумму, предмет договора и прочее. Документ подписывается в двух экземплярах — один выдается клиенту, второй остается у ИП. Кроме этого, индивидуальный предприниматель выдает чек либо по кассовому аппарату, либо по отрывной квитанции.

Она у вас где-то плавала? Ей красная цена 5000 долларов

Первая процедура, которую проводит подборщик, — сверка VIN-кода по базе данных

Вместе с Константином мы решили проверить машину еще у одного автоподборщика — Александра. Предупреждать о том, что машина имеет ряд недостатков, мы не стали. Наш эксперт при беглом осмотре оценил машину до 5000 долларов с натяжкой.

— Недавно точно такую же машину мы купили за 4500 долларов. То есть торговаться есть за что.

Проверили кузов, подвеску, ходовую часть. Сначала осмотрели кузов и проверили ее толщиномером, который позволяет за пару минут определить, красилась ли машина, наносилась ли шпатлевка. В разных моделях авто толщина заводского лакокрасочного покрытия (ЛКП) варьируется от 55 до 170 мкм. Они могут слегка разниться, но главное, чтобы не было огромных скачков между разными элементами. Если они есть — автомобиль однозначно красили, шпатлевали, варили или восстанавливали.

Проверяем толщиномером лакокрасочное покрытие

Даже при беглом осмотре выяснилось, что в машине красились почти все элементы, кроме крыши: кое-где с применением шпатлевки, а правый порог вообще вварен. Толщиномер кое-где показывал космические значения: до 1400 микрон. Нормальные показатели ЛКП в десять раз меньше.

Следы скотча на задней двери указывают на то, что авто красили

Александр показывает на следы скотча на задней двери: скотч клеят, если элемент нужно либо перекрасить либо заменить стекло. Там же под самым стеклом обнаружился треугольник непрокрашенного кузова — цвет задней двери изначально был черным или темным.

Между многими элементами даже невооруженным глазом видны большие зазоры. Это значит, что машина разбиралась. Восстановить обратно заводскую геометрию кузова даже хорошему мастеру очень сложно. Чем это опасно: несущие элементы кузова, имеющие неправильную геометрию, влияют на безопасность и управляемость.

Определенные вопросы у механиков вызвало и состояние подкапотного пространства. Специалисты обратили внимание на то, что некоторые элементы двигателя покрыты странным налетом, похожим на окись — ощущение, что движок заливали водой. Болты и шайбы не на месте или отсутствуют — значит, их откручивали, а после ремонта их сложно поставить на место по заводу.

На движке мы обнаружили субстанцию, очень похожую на… мох.

Присмотревшись к движку, мы заметили следы некоей субстанции, похожей на мох

— Откуда в движке может быть мох? В какое дерево он врезался либо в какой водоем влез? Или где он так сильно подмок, что двигатель создает впечатление подтопленного? Где она у вас плавала? — спросил механик.

Обьяснений этому может быть несколько: мотор либо затоплен, либо был поставлен движок от утопленного автомобиля. Ремень ГРМ менялся еще в 2014 году, но защита его сильно повреждена. При нажатии педали газа двигатель простреливал, обнаружилась и проблема с одним из цилиндров.

— С 2005 года машина наездила всего 208 тысяч километров. На 12-летней машине даже по самым усредненным подсчетам автомобилист наездит не меньше 280 тысяч километров.

По словам специалиста, пробег скручен довольно искусно, следов не найти. То, что машина явно отходила больше, свидетельствует и состояние салона — во многих местах машина уже заметно протерта.

Состояние салона о многом может рассказать владельцу — потертые сиденья и руль гораздо красноречивее любой проверки

Любопытная история вышла и с VIN-кодом. На лобовом стекле он просто не виден — то ли заплыл водой, то ли конденсатом. То есть он читается во всех стандартных местах его расположения, кроме как под лобовым стеклом. Номер не смогли прочитать ни специалисты, ни корреспондент. А для владельца машины это стало вообще открытием.

— А как мне тогда поставить машину на учет? — задался вопросом Костя.

По салону у автоподборщика тоже появились вопросы. Например, расшатанная торпеда и двери — водительская и передняя пассажирская. Подлокотник, который должен свободно подкатыватся вперед и назад, еле едет. Есть хитрость и с дверными ручками — салон нельзя закрыть, если снаружи ручка отжата. Шторки салона зашиты вручную. И можно было бы порадоваться ручной работе, если бы они не были выполнены так неаккуратно.

Затем машину подняли на подъемник, чтобы проверить подвеску. Только по подвеске у машины подсчитали деталей на 550 рублей плюс стоимость работ. Вроде бы мелочь, но сумма неприятная.

Фото: Тамара Савич, TUT.BY

Мало того что в машине напрочь умерли сайлентблоки, есть вопрос по суппортам, тормозной системе — не работает ручник на правом заднем колесе. Это не считая того, что Константину обязательно нужно будет поменять масло, фильтры, ремень ГРМ, поставить ее на учет и пройти техосмотр с уплатой дорожного налога — то есть совершить обязательные манипуляции при покупке подержанной машины, а это тоже потянет на немаленькую сумму.

А вот техосмотр Константин не пройдет: неработающие противотуманки, стеклоомыватели, ручник и правая английская фара обычно не дают шансов при прохождении техосмора.

Костя пока не решил, будет ли раскручивать дело. Пока он намерен ремонтировать машину и доводить ее до ума.

— Ну и что, что я ее продам? Она попадет к кому-то еще, и этот круг не замкнется никогда, мне совесть не позволит так сделать. Буду доводить ее до ума и открывать шампанское за покупку машины.

Как стало известно на момент публикации, поставить машину на учет в ГАИ все-таки удалось.

На что обратить внимание при самостоятельной покупке подержанной машины

— Оцените состояние кузова. Возьмите в аренду или у знакомых толщиномер. Принцип его работы очень прост. Оцените ширину зазоров, они должны быть одинаковыми;

— Внимательно присмотритесь к болтам и шурупам — если на них содрана краска или же они сами сорваны, не встали на место — значит, машину разбирали;

— Послушайте работу двигателя: он должен работать ровно, без рывков, не должен глохнуть или повышать обороты. На самом двигателе не должно быть подтеков масла или других жидкостей;

— Проверьте VIN-код;

— Не постесняйтесь проверить работу стартера, фар, поворотников, стоп-сигналов, отопления, кондиционера, стеклоподъемников и дворников.

— Осмотрите салон: проверьте, все ли ручки, переключатели и кнопки функционируют. Не забудьте про бардачок и регулировки водительского сиденья. Осмотрите ремни безопасности: обычно снизу на них есть небольшая тканевая бирка, там написан год выпуска, который обычно должен совпадать с годом выпуска машины. Ну и, конечно, проверьте обивку сидений и салона, есть ли на ней грязь и прожженные или протертые места.

— Если визуально вас все устраивает, съездите на СТО, пусть мастера дадут оценку состоянию подвески, проверят компрессию двигателя.

Что можно сделать покупателю в этой ситуации?

Как пояснили в Обществе защиты прав потребителей города Минска, первое, что следует сделать Константину, — написать претензию на имя ИП, который занимался подбором авто.

— Нужно заявить требования, описать ситуацию, как происходил договор: устно или письменно. Устный договор — это тоже договор, если достигнуто соглашение по всем существенным условиям. Тем более, у клиента есть квитанция, подтверждающая факт оплаты. В этом письме нужно прописать возврат средств в такой-то сумме. Требование можно послать либо по почте заказным письмом, либо написать эту претензию в книгу замечаний и предложений. Индивидуальный предприниматель обязан вам ответить в течение 14 дней. А дальше ситуация будет развиваться исходя из того, что ответит предприниматель. Также стоит поискать свидетелей, обратите внимание, это не могут быть братья или сестры. Тогда появляется шанс на то, чтобы вернуть затраченные деньги. В противном случае перспектива вашего дела сводится к нулю.

Кроме этого, Константин вправе направить письмо-претензию продавцу. Хорошей доказательной базой в этом случае будет документ из автосервиса, в котором клиент тестировал свое авто после покупки, как подтверждение имеющихся дефектов. В последующем, если клиент захочет обратиться в суд (по месту жительства своему или ответчика), нужно будет подготовить доказательственную базу.