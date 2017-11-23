Минчане об отставке Лукашенко: «Устроим массовое народное гулянье!» 17 23.11.2017, 18:03

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Фото: tut.by

У жителей столицы спросили, что они будут делать, когда в стране сменится власть.

Что вы будете делать, когда в Беларуси сменится власть? Нужно ли Лукашенко уйти в отставку? С такими вопросами «Белсат» обратились к минчанам.

Абсолютное большинство опрошенных были единодушны — диктатор должен уйти.

- Я думаю, что такой праздник будет! Танцевали бы, массовое народное гуляние устроили, - смеясь отвечает молодая белоруска.

- По крайней мере, я буду рад, потому что Лукашенко никогда не выбирал. Я против него. Слишком долго человек у власти, а это застой и ступор, как ни крути. Мы варимся в собственном болоте, нет никакого развития. Народ уезжает куда угодно, на Восток, на Запад, не хочет оставаться тут. Лукашенко должен уйти. Сказать, как Борис Ельцин: «Я ухожу!» Думаю, что жду не только я, нас большинство, - считает минчанин.

- Конечно, я бы обрадовался, праздновал бы примерно месяца. Даже устроил бы себе каникулы и не ходил на работу. В общем, я был бы очень рад, - поделился житель столицы.

- Считаю, что нужны перемены. И когда приходит новый человек, то с ним приходят новые идеи. А когда из года в год, из пятилетки в пятилетку, то в результате получается застой. Нет движения. Считаю, что 5-10 лет отслужили, отработали и нужно меняться, - высказывает свое мнение минчанка.

- Думаю, что народ бы ликовал. Вы же видите, что в стране творится. Может до него что-то не доходит, а его окружение ему не говорит, но в стране полный ад. Помню, что где-то два года назад бабушек в переходе не было, а сейчас забито просто,- поделился наблюдениями мужчина.

- Мне было бы спокойно, если бы он сам решил с себя сложить полномочия. Это было бы решением взрослого человека. Пришло время уже двигаться дальше, - считает минчанка.

- Радовались бы. Сколько уже можно! Он уже и сам устал сидеть, пора на пенсию уже. Чавес умер, Мугабе на пенсии, а теперь и наш должен не отставать. Нам нужен новый президент. Лукашенко нужно совесть иметь и выйти на пенсию, - считает белорус.