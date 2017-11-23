Белорусский McDonald’s отказался от украинских булочек в пользу российских 10 23.11.2017, 18:43

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Белорусский McDonald’s приостановил закупки булочек в украинской пекарне «Ист Болт Украина».

Международная сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Беларуси в 2017 году остановила закупки булочек для бургеров в украинской пекарне «Ист Болт Украина», передает delo.ua.

«Сейчас Беларусь покупает у нас только промо-продукцию, а регулярные булочки, биг-маки они покупают в российской пекарне компании «Ист Болт Рус». То есть, для глобальной компании East Balt Bakeries клиент остался, но ушел из Украины в Россию», — сообщила генеральный директор «Ист Болт Украина» Анна Ежова.

По ее словам, в 2016 году доля экспорта булочек для глобальной сети McDonald"s составляла около 40%, а в 2017 году этот показатель снизился до 30% вследствие приостановки поставок в Беларусь.

«McDonald’s забирает около 80% объемов всего нашего производства, включая Украину и экспорт», — пояснила А.Ежова.

При этом она добавила, что в настоящее время пекарня экспортирует булочки для гамбургеров для ресторанов McDonald"s в Молдове, Азербайджане, Грузии и незначительную часть — в Беларусь.

Согласно данным веб-сайта McDonald"s, его белорусская сеть включает 10 ресторанов в Минске, один в Витебске. В Молдове представлены четыре ресторана, в Азербайджане — 11, в Грузии — 12.