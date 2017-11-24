Гидромет: В субботу будет до +8 градусов 24.11.2017, 13:26

Небольшие осадки и гололед ожидаются 25 ноября.

В Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. В некоторых районах прогнозируются кратковременные осадки, в основном дождь, сообщает Гидромет.

Местами будет туман, ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 5-10 м/с, по западу порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью - от минус 1 градуса до плюс 4, по востоку при прояснениях будет до 2-5 мороза. Днем ожидается 1-6 градусов выше нуля, по юго-западу - до плюс 8.