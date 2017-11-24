Несколько секретов для сохранения здоровья при сидячей работе 1 24.11.2017, 14:23

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В век компьютерных технологий все больше видов работ требуют постоянного сидения за компьютером.

Можно успокоить себя мыслью «Ну хоть не на ногах целый день», но на самом деле 8-часовое сидение за рабочим столом может привести к ничуть не меньшим последствиям, пишет для nv.ua украинский врач-невролог высшей категории Алексей Сиделковский.

Чем грозит сидячая работа за компьютером?

Когда человек изо дня в день по несколько часов сидит в одной позе, со временем нарушается работа практически всех систем организма. Сама поза сидения подразумевает нагрузку на поясницу и органы малого таза. Но многие сидят, скособочившись на одну сторону, подперев подбородок левой рукой, пока правая рука на компьютерной мышке. А ещё и необходимость постоянно смотреть в монитор (который чаще всего стоит на неправильном расстоянии или высоте) приводит к излишнему напряжению мышц шеи.

Изменения, которые происходят в позвоночнике, со временем затрагивают и другие органы:

- При болях в шее нарушается мозговое кровенаполнение, из-за этого ухудшается память, внимание, интеллектуальные способности, а также эмоциональное состояние.

- Искривлённое сидение вызывает сколиоз и защемление мышц и нервов, и со временем приводит к сдавливанию сердца и лёгких.

- От постоянного сидения происходит сужение межпозвоночного пространства в поясничном отделе, что может вызвать грыжу, не говоря уже о постоянных болях в спине.

- Помимо всех перечисленных проблем, с которыми сталкиваются работники «сидячего труда», можно назвать ещё туннельный синдром, отёки ног и варикоз, застойные явления в органах малого таза и последующее нарушение их работы, геморрой.

Как позаботиться о спине при сидячей работе?

Как бы нам ни хотелось получить волшебную таблетку, которая разом лечит все болезни, такого чуда ещё не существует. А в случае с сидячей работой так и вовсе таблетками дела не решить. Единственный способ поддерживать свою спину сильной и здоровой - регулярное расслабление и физические нагрузки.

На рабочем месте каждые полчаса-час вставайте из-за компьютера и делайте разминку:

- Выгните грудь колесом и попробуйте свести лопатки.

- Наклоняйте туловище вправо и влево. Ощущайте, как растягиваются ваши боковые мышцы.

- Опустите голову к груди и потяните мышцы задней части шеи.

- Наклоните туловище вниз, согнувшись в пояснице, и потянитесь.

- Станьте лицом к стенке на расстоянии полуметра, поднимите руки вверх и упритесь в стену. Прогните спину в пояснице и потянитесь.

- Помимо регулярных разминок не забывайте про спортзал. С укрепленными мышцами спины легче удерживать правильное положение при сидении и ходьбе. Также раз в месяц посещайте массажиста - он снимет гипертонус мышц и улучшит кровообращение зажатой зоны. И, конечно, комплекс витаминов, который полезен всегда и везде.