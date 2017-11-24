Путин приготовил «новогодний подарок» 17 Александр Демченко, «Обозреватель»

24.11.2017, 14:34

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Ответный дар от администрации США может серьезно озадачить Кремль.

В Москве перед Новым годом появились в продаже наборы (никогда не догадаетесь!) милитаризированных игрушек. На новогодних шариках и гирляндах нарисованы танки, бронетранспортеры, военные самолеты и вертолеты. Вся эта прелесть названа незамысловато – "Наши традиции".

Впервые русские так четко обозначили, в каком направлении движется их государство – в направлении разжигания войны, а точнее, локальных конфликтов по всему земному шару.

Яркий последний пример агрессивных "гибридных" действий Москвы – Афганистан. На протяжении года американские политики – от Тиллерсона и до Маккейна – обвиняли российское руководство в поддержке и нелегальных поставках оружия запрещенной группировке "Талибан".

В августе текущего года американский телеканал CNN публикует видеосвидетельства талибов, где те признаются в получении российского вооружения, которое передается на границе с Таджикистаном, где у русских размещена военная база.

Далее, в октябре, уже британское издание "TheTimes" обнародовало информацию о нелегальных поставках талибам из России через территорию Узбекистана топлива. Схема предельно проста: боевики продают горючее, ежемесячно получая от его сбыта 2,5 млн. долларов, после чего на эти деньги закупают вооружение (зачастую российского производства) и финансируют наемников. Интересно, что подобные операции длятся свыше полутора лет.

Эту информацию, к слову, официально подтвердил председатель военного комитета НАТО, чешский генерал Петр Павел, ссылаясь на данные разведки.

Примечательно, что даже президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани, посещая провинцию Пактия, где недавно жертвой теракта талибов стали около полсотни человек, заявил, причем безапелляционно: за этими и другими атаками "Талибана" стоит Москва, которая поставляет им вооружение.

Понятно, что российский МИД в своих лучших традициях попросил президента страны "не идти на поводу у раздуваемой в отдельных западных СМИ антироссийской истерии".

Все это объясняет, почему новая американская администрация в том же августе 2017-го изменила стратегию в отношении Афганистана. Тогда военные из окружения Трампа предложили президенту США увеличить не только численный состав контингента, воюющего в Афганистане, но и количество инструкторов для последующей подготовки бойцов афганских вооруженных сил, в том числе и спецназа.

Если говорить совсем уж просто, то это означает следующее: американцы готовятся к оказанию сопротивления не "Талибану" (с ним-то все понятно), а Российской Федерации, которая пытается создать очередной кровавый котел, что на сей раз (и это правда) может унести жизни американских военных.

В этом случае конечная цель Путина – посадить своего американского визави, Трампа, за стол переговоров, показав ему, что лишь посредством диалога с Кремлем можно решить кризис в Афганистане и регионе. Кроме всего прочего, это еще и отдельная площадка, что может предоставить возможность обсудить и другие конфликты, к разжиганию которых также причастно российское руководство.

Заметьте, ни одни переговоры Трампа и Путина не обходятся без упоминания так называемого украинского вопроса. И чем больше становится таких "площадок для диалога", тем чаще поднимается тема Украины в нужном Москве ракурсе.

Впрочем, вернемся к Афганистану. Русским необходимо было каким-то образом пояснить американскому лидеру и его окружению свою поддержку "Талибана". Для этого был введен в игру до боли знакомый игрок - ИГИЛ.

Все очень просто: ИГИЛ подступает к границам сопредельных с нами государств, и мы вынуждены на это реагировать, - замечают в Кремле. А дальше все идет по накатанной.

В общем, ныне Москва внедряет идентичный сирийскому сценарий. Изначально она организует конфликт, в решение которого втянет США, а за ними и другие страны – члены НАТО. Трамп снова заговорит о том, что те не прилагают должных усилий для поддержания стабильного миропорядка – таким образом Москва попытается снова вбить клин между союзниками по Альянсу. Далее она будет нагнетать обстановку, помогая террористам удерживать территории при помощи поставок оружия, создания ситуативных альянсов, финансирования боевиков.

Затем в Афганистан начнут стекаться сотни иностранных наемников.

Многие скажут: в Сирии все было ясно, Москва пыталась сохранить у власти Асада, чтобы контролировать свои военные базы; а кто в Афганистане будет выступать в роли главной российской пешки? Правильно, группировка "Талибан".

Кремль хочет пошатнуть позиции официальных властей страны и усилить позиции талибов. В то же время тактика остается неизменна. Асаду удалось остаться у власти лишь по той причине, что Москва смогла представить его в глазах США и других игроков, что включены в решение сирийского конфликта, в качестве альтернативы террористам. С "Талибаном" ситуация выглядит идентичной.

И об этом заявил командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон. Он считает, что русские пытаются указать на большую эффективность талибов (если рассматривать борьбу с ИГИЛ) по сравнению с афганскими силами безопасности.

Генерал указывает: русские намереваются наделить "Талибан" политической легитимностью.

И если еще в августе всем известная спикер российского МИД Мария Захарова сокрушалась, что американские власти не видят, как ИГИЛ расползается по Афганистану, то сейчас в Вашингтоне об этом уже говорят; но пока никаких действий не предпринимают.

Сейчас Кремль пытается, с одной стороны, отойти от темы поставок вооружения талибам, с другой, - шантажировать афганские власти, чтобы те сели за один стол переговоров с боевиками, легализовав таким образом группировку в глазах США.

По обоим направлением уже идет активная работа. Так, 21 ноября на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель РФ Василий Небензя заявил, что его страна не поставляла оружие "Талибан" и что Москва даже готова к признанию этой организации террористической. За это кремлевские власти сразу получила похвалу от афганского руководства.

23 ноября в Кабуле прошла встреча между секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и его коллегой - советником президента Афганистана по нацбезопасности Мохаммадом Атмаром.

Атмар попросил российскую сторону использовать контакты с талибами для продвижения мирных переговоров, после чего он указал, что нет доказательств, явно подтверждающих вину России в поставках оружия боевикам из "Талибан".

Эти поставки признают, как и российскую агрессию в Афганистане, но намного позже, когда, возможно, уже будет поздно, точно так, как было поздно в Сирии.

Единственное, что может остановить кошмар очередной афганской резни – это своевременное жесткое вмешательство Вашингтона. Просто-напросто американскому президенту следует отправить российскому руководству свой новогодний подарок, на котором тоже бы виднелась незамысловатая надпись – "Наши санкции".

И выпустить серию новогодних шариков и гирлянд, на которых изобразить не танки, нет (зачем так агрессивно), а портреты людей из близкого окружения российского гаранта, с их именами и банковскими заграничными счетами.

Александр Демченко, «Обозреватель»