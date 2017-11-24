Рабочие МАЗа замерзают у станков 18 24.11.2017, 15:20

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До наступления сильных морозов отопление на предприятие-гигант давать не намерены.

Помните, как начинают роптать граждане, когда на улице уже холодновато, а отопление еще не включили? Гнев и проклятия массово направляются в адрес глав городов и коммунальщиков: в квартирах ведь зябко, так и заболеть недолго. Напряжение спадает сразу же, как только по радиаторам распространяется долгожданное тепло. Но, оказывается, простое человеческое благо даже сейчас, когда за окном «каля нуля», доступно не всем. С жалобой на то, что замерзают, в оnliner.by обратились рабочие МАЗа.

«Хотелось бы, чтобы вы опубликовали одну очень замечательную новость о том, как в преддверии конца года, наш трижды орденоносный МАЗ экономит на людском здоровье, — написали минчане. — Дело в том, что большинство людей работает в цехах. Условия труда удручают. Вы, наверное, не поверите, но на МАЗе до сих пор не включили отопление. Температура в цеху по сборке автомобилей практически такая же, как и на улице. На все обращения в охрану труда нет никаких ответов, кроме как «ну вы же понимаете ситуацию на заводе». Профсоюз тоже ничем порадовать не может. Единственный ответ, который мы получили: «До больших морозов отопление не включат». Всем цехом надеемся, что публикация в СМИ повлияет на ситуацию и отопление все-таки включат. Но самое смешное, что в заводоуправлении, насколько мы знаем, отопление уже есть, так что руководство, так сказать, не мерзнет. И такая ситуация в Минске, а что же тогда происходит в регионах?»

На предприятии-гиганте пояснили, что и почему. И радостных новостей для замерзающих людей нет.

— Отопление, как в производственных помещениях, так и в служебных, в том числе в кабинетах руководителей завода, в настоящее время отсутствует. Система подачи отопления готова к эксплуатации в осенне-зимний период в полном объеме. Подача теплоносителя будет произведена при отрицательных температурных значениях наружного воздуха, — рассказал заместитель генерального директора — директор по кадрам, социальной работе и идеологическим вопросам Петр Косарь.