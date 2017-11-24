Средняя зарплата в Польше выросла до $1221 5 24.11.2017, 15:11

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Заработная плата в стране-соседке постоянно растет.

Согласно данным Главного статистического управления, в октябре 2016 средняя заработная плата в польской экономике, не считая микропредприятий, составила 4346 злотых 76 грошей без вычета налогов (1221 доллар), передает «Радио Польша».

В отчете ведомства приняты во внимание такие факторы, как пол, образование, возраст, трудовой стаж, профессия, сфера деятельности, а также величина предприятия и его географическое положение.

Как сообщила представитель Главного статистического управления Агнешка Згерская, по сравнению с результатом предыдущего исследования, проведенного в 2014 году, видно, что заработная плата в Польше растет.

«Чаще всего работники получали месячную заработную плату в размере 2074 злотых (492 евро). Половина работников получала сумму, не превышающую 3510 злотых (833 евро) без вычета налогов», - сказала Агнешка Згерская.