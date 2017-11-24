Ждем Мугабе в Ростове, городе диктаторской славы 6 Аркадий Бабченко

24.11.2017, 15:46

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Аркадий Бабченко

Фото: Гордон

Если много диктаторов наберем, их можно будет размножать в неволе.

Не, я только за. Категорически поддерживаю. Янукович, Плотницкий. Из Судана вон чувак просится. Ждем не дождемся Мугабе. Еще каких-нить совсем диких людоедов из Африки понабрать. Душку Дутерте. Абу аль-Багдади. Ленина оживить. И туда же. В Ростов. Всех в Ростов. Город диктаторской славы.

Будем их кормить. Показывать за деньги. Возить выступать на арене по всему миру. Километровые очереди стоять будут! Со всего света народ в Ростов приезжать начнет. Какой там Диснейленд! Построим аэропорт. Морской вокзал. Само море. Сафари-парк.

А сейчас, дети, вы увидите удивительный аттракцион – кормление Мугабе. Кто хочет купить пакетик селедочных голов? 100 евро. А за 150 можно положить голову ему в пасть. Не бойтесь, не укусит. Он тихий. Когда селедки нажрется.

Если много диктаторов наберем, их можно будет размножать в неволе. И отправлять на экспорт. Вместо нефти. Лицензии на охоту продавать, опять же. А еще Мугабе можно в Думу посадить. К Поклонской. А то она одна не успевает. Маразма еще слишком много неосвоенного. В помощь товарищ нужен.

Да и вообще, людоед в Госдуме – самое то. Очень органично, по-моему. Таких законов напринимаем! Ух. Просто дух сводит от перспектив. А селедки в стране и на двоих хватит, вы не волнуйтесь.

Аркадий Бабченко, «Фейсбук»