В Печах переаттестуют офицерский состав 24.11.2017, 17:05

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Подтверждение своей квалификации уже прошли сержанты.

Сейчас черед за прапорщиками и младшими специалистами, передает БелТА.

Тех, кто не смог пройти переаттестацию, отправили в другие воинские части, а на их место уже подобраны военнослужащие. Сейчас с ними проводят занятия, чтобы потом назначить их на должности сержантов. Об этом 24 ноября рассказал Владислав Будик, начальник 72-го ОУЦ полковник.

До конца ноября в Печи приедут около 2500 новобранцев. После курса молодого бойца, 16 декабря, они примут присягу.