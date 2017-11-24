закрыть
24 ноября 2017, пятница, 17:18
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Печах переаттестуют офицерский состав

  • 24.11.2017, 17:05
Фото: tut.by

Подтверждение своей квалификации уже прошли сержанты.

Сейчас черед за прапорщиками и младшими специалистами, передает БелТА.

Тех, кто не смог пройти переаттестацию, отправили в другие воинские части, а на их место уже подобраны военнослужащие. Сейчас с ними проводят занятия, чтобы потом назначить их на должности сержантов. Об этом 24 ноября рассказал Владислав Будик, начальник 72-го ОУЦ полковник.

До конца ноября в Печи приедут около 2500 новобранцев. После курса молодого бойца, 16 декабря, они примут присягу.


Интервью

Юрий Бутусов: Готовится замена Лукашенко
Юрий Бутусов: Готовится замена Лукашенко
Андрей Санников: Лоббисты Лукашенко проиграли
Андрей Санников: Лоббисты Лукашенко проиграли
Алесь Евсеенко: Оруэлл отдыхает
Алесь Евсеенко: Оруэлл отдыхает
Александр Хара: У режима Лукашенко есть много болевых точек
Александр Хара: У режима Лукашенко есть много болевых точек