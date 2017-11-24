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Белорусам на заметку: С 2018 года польские магазины меняют график работы

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  • 24.11.2017, 17:17
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Фото: Łukasz Kasprzak/dzienniklodzki.pl

С нового года польские магазины не будут работать два воскресенья в месяц.

Польский сейм, или нижняя палата парламента страны, проголосовал за постепенный отказ от торговли по воскресеньям. За него проголосовали 254 парламентария, против были 156. С 1 марта будущего года ограничения коснутся только каждого второго воскресенья месяца.

Дальше ситуация будет развиваться так: в 2019 году польские магазины будут работать только одно воскресенье в месяц. А с 2020-го запрет вступит в силу полностью и делать покупки по воскресеньям будет нельзя, сообщает БелТА.

Как подсчитали аналитики, запрет торговли по воскресеньям негативно отразится на розничной торговле, объемы которой могут упасть на 10 млрд злотых ($2,8 млрд) в год, а также повлияет на трудоустройство около 36 тысяч человек.


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