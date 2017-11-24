Глава Каталонии выдвинул Мадриду условие 24.11.2017, 19:08

Карлес Пучдемон

Фото: AFP

Карлес Пучдемон заявил о готовности встретиться с главой правительства Испании, но в Брюсселе.

Глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что готов встретиться с премьер-министром Испании Мариано Рахоем.

Однако, по словам Пучдемона, эти переговоры должны состояться в Брюсселе, сообщает DW.

Политик в очередной раз подчеркнул, что не намерен просить политического убежища в Бельгии.

Он напомнил, что добровольно сдался бельгийской полиции после того, как Мадрид выдал европейские ордеры на его арест и арест членов его правительства.

Пучдемон утверждает, что не бежал и не пытается избежать правосудия.

На вопрос, готов ли он оказаться в тюрьме, если суд в Бельгии одобрит его экстрадиции в Испанию, Пучдемон ответил, что "не имеет альтернативы" и не хотел бы быть беженцем, но стремится защитить свои права.

Кроме того, Пучдемон обвинил власти Испании в отсутствии предложений для разрешения кризиса в Каталонии.

В то же время он допускает возможность взаимопонимания с Мадридом: "Мы сказали: мы услышим ваше предложения, если вы услышите наши. И, возможно, на основе взаимного признания мы достигнем прогресса и найдем компромисс, который нас устроит".

Пучдемон добавил, что "демократический раскол" в Каталонии не следует драматизировать.

"Это нормально, что есть каталонцы, которые хотят независимости, и есть те, кто не хотят. Но с чем соглашается подавляющее большинство? С тем, что мы хотим голосовать за свое будущее", - считает он.

1 октября в Каталонии прошел непризнанный Испанией и Евросоюзом референдум о независимости региона. Каталонская власти заявили, что за отделение проголосовало 90,18%, против - 7,83% при явке 43,03%.

27 октября парламент Каталонии объявил о независимости от Испании, несмотря на протест со стороны официального Мадрида.

В ответ на это Верхняя палата парламента Испании поддержала отмену полномочий автономного правительства Каталонии, а Кабинет министров Испании принял решение распустить парламент и правительство Каталонии.

После этого Пучдемон и еще некоторые каталонские политики выехали в Брюссель.

3 ноября прокуратура Бельгии получила ордер на арест Пучдемона, который направили власти Испании.

Перед этим Национальная судебная коллегия Испании арестовала восьмерых отстраненных министров правительства Каталонии, а государственный прокурор пригласил европейский ордер на арест для бывшего лидера Каталонии Карлоса Пучдемона и еще четырех чиновников, которые не явились на суд.