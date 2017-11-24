Ученые подсчитали, сколько чашек кофе можно пить в день 24.11.2017, 20:01

Группа специалистов из Саутгемптонского и Эдинбургского университетов провела масштабное исследование.

Три чашки кофе в день скорее принесут пользу организму, чем навредят. Об этом рассказывает статья группы специалистов из Саутгемптонского и Эдинбургского университетов (Великобритания), опубликованная в журнале The BMJ, передает mail.ru.

Результаты многочисленных исследований, посвященных кофе, довольно противоречивы. Чтобы окончательно разобраться, какой же эффект оказывает кофе на здоровье, ученые проанализировали данные, полученные в ходе более двухсот исследований и клинических испытаний, связанных с этой темой.

Исследователи установили, что умеренное потребление кофе (до трех-четырех чашек в день) снижает риск преждевременной смерти, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний, по сравнению с полным отсутствием напитка в рационе. Более высокий уровень потребления также не наносит вреда здоровью, но в этом случае полезный эффект менее выражен.

Кофе также снижает риск рака простаты, эндометрия, кожи и печени, диабета 2-го типа, подагры и образования камней в желчном пузыре. Особенно полезен кофе для печени: он защищает ее от цирроза и других болезней. Кроме того, кофе снижает риск депрессии, а также болезней Альцгеймера и Паркинсона.

В то же время, отмечают исследователи, научные данные говорят, что к потреблению кофе во время беременности нужно относиться осторожно, так как есть опасность негативных последствий. У беременных, пьющих много кофе (больше трех-четырех чашек в день), повышен риск выкидыша и преждевременных родов, а также низкого веса ребенка при доношенной беременности по сравнению с теми, кто пьет мало кофе или не употребляет его совсем. Кроме того, выявлена связь между высоким потреблением кофе и повышенным риском переломов у женщин.

Таким образом, делают вывод авторы, при умеренном потреблении кофе вполне безопасен для здоровья и в среднем приносит организму человека существенно больше пользы, чем вреда.